El IPC refleja los patrones de gasto de cada uno de los dos grupos de población

El Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) disminuyó 0.1 por ciento en diciembre en un base desestacionalizada, luego de aumentar 0.1 por ciento en noviembre, la Oficina de Trabajo de EE. UU. Estadísticas reportadas hoy. En los últimos 12 meses, el índice de todos los artículos aumentó un 6,5 por ciento antes ajuste estacional. El índice de la gasolina fue, con diferencia, el que más contribuyó a la disminución mensual de todos los artículos, más que compensar los aumentos en los índices de vivienda. El índice de alimentos aumentó un 0,3 por ciento durante el mes con el, el índice de alimentos en el hogar aumenta un 0,2 por ciento. El índice de energía disminuyó un 4,5 por ciento durante el mes a medida que el índice de gasolina disminuyó; otros índices de componentes energéticos principales aumentaron durante el mes. El índice de todos los artículos menos alimentos y energía subió un 0,3 por ciento en diciembre, después de subir un 0,2 por ciento. En noviembre. Los índices que aumentaron en diciembre incluyen la vivienda, el menaje del hogar y índices de operaciones, seguros de vehículos motorizados, recreación y prendas de vestir. Los índices de autos usados ​​y los camiones y las tarifas aéreas estuvieron entre los que disminuyeron durante el mes. El índice de todos los artículos aumentó un 6,5 por ciento en los 12 meses que finalizaron en diciembre; este era el mas pequeñ Aumento de 12 meses desde el período que finalizó en octubre de 2021. El índice de todos los artículos menos alimentos y energía aumentó 5.7 por ciento en los últimos 12 meses. El índice de energía aumentó 7.3 por ciento en los 12 meses que terminaron diciembre, y el índice de alimentos aumentó un 10,4 por ciento en el último año; Todos estos aumentos fueron menor que para el período de 12 meses que terminó en noviembre.

de 2022 Todos los artículos 1.3 0.0 0.1 0.4 0.4 0.1 -0.1 6.5 Alimento 1.0 1.1 0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 10.4 comida en casa 1.0 1.3 0.7 0.7 0.4 0.5 0.2 11.8 Comida fuera de casa ( 1 ) 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 0.5 0.4 8.3 Energía 7.5 -4.6 -5.0 -2.1 1.8 -1.6 -4.5 7.3 Materias primas energéticas 10.4 -7.6 -10.1 -4.7 4.4 -2.0 -9.4 0.4 Gasolina (todos los tipos) 11.2 -7.7 -10.6 -4.9 4.0 -2.0 -9.4 -1.5 fueloil ( 1 ) -1.2 -11.0 -5.9 -2.7 19.8 1.7 -16.6 41.5 Servicios de energía 3.5 0.1 2.1 1.1 -1.2 -1.1 1.5 15.6 Electricidad 1.7 1.6 1.5 0.4 0.1 -0.2 1.0 14.3 Servicio de gas público (entubado) 8.2 -3.6 3.5 2.9 -4.6 -3.5 3.0 19.3 Todos los artículos menos comida y energía. 0.7 0.3 0.6 0.6 0.3 0.2 0.3 5.7 Materias primas menos materias primas alimentarias y energéticas 0.8 0.2 0.5 0.0 -0.4 -0.5 -0.3 2.1 Vehículos nuevos 0.7 0.6 0.8 0.7 0.4 0.0 -0.1 5.9 autos y camiones usados 1.6 -0.4 -0.1 -1.1 -2.4 -2.9 -2.5 -8.8 Vestir 0.8 -0.1 0.2 -0.3 -0.7 0.2 0.5 2.9 Productos de atención médica ( 1 ) 0.4 0.6 0.2 -0.1 0.0 0.2 0.1 3.2 Servicios menos energía servicios 0.7 0.4 0.6 0.8 0.5 0.4 0.5 7.0 Abrigo 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 7.5 Servicios de transporte 2.1 -0.5 0.5 1.9 0.8 -0.1 0.2 14.6 Servicios de atención médica 0.7 0.4 0.8 1.0 -0.6 -0.7 0.1 4.1 Notas al pie

(1) Sin ajuste estacional.

Alimento El índice de alimentos aumentó un 0,3 por ciento en diciembre tras un aumento del 0,5 por ciento en noviembre. Él El índice de alimentos en el hogar aumentó un 0,2 por ciento en diciembre. Tres de los seis principales grupos de alimentos de las tiendas de comestibles Los índices aumentaron durante el mes. El índice de carnes, aves, pescados y huevos aumentó 1,0 por ciento en diciembre, ya que el índice de huevos aumentó un 11,1 por ciento. El índice de otros alimentos en el hogar subió 0,4 por ciento durante el mes, mientras que el índice de bebidas no alcohólicas aumentó un 0,1 por ciento en diciembre. En contraste, el índice de frutas y verduras cayó 0,6 por ciento durante el mes con la fruta fresca Índice de disminución de 1,9 por ciento. El índice de lácteos y productos relacionados disminuyó 0,3 por ciento en diciembre, y el índice de cereales y productos de panadería se mantuvo sin cambios. El índice de alimentos fuera del hogar aumentó un 0,4 por ciento en diciembre, después de aumentar un 0,5 por ciento en noviembre. El índice de comidas de servicio limitado aumentó un 0,5 por ciento durante el mes y el índice de servicio completo el servicio de comidas aumentó un 0,1 por ciento. El índice de alimentos en el hogar aumentó un 11,8 por ciento en los últimos 12 meses. El índice de cereales y panadería productos aumentaron un 16,1 por ciento durante el año. Los principales grupos de alimentos restantes de las tiendas de comestibles publicaron aumentos que van del 7,7 por ciento (carnes, aves, pescado y huevos) al 15,3 por ciento (lácteos y productos afines). productos). El índice de alimentos fuera de casa aumentó un 8,3 por ciento durante el último año. El índice para el servicio completo las comidas aumentaron un 8,2 por ciento en los últimos 12 meses, y el índice de comidas de servicio limitado aumentó un 6,6 por ciento en el mismo período. Energía El índice de energía cayó un 4,5 por ciento en diciembre después de caer un 1,6 por ciento en noviembre. la gasolina El índice disminuyó un 9,4 por ciento durante el mes, luego de una disminución del 2,0 por ciento en noviembre. (Antes ajuste estacional, los precios de la gasolina cayeron 12.5 por ciento en diciembre.) El índice de gas natural subió durante el mes, aumentando un 3,0 por ciento después de disminuir un 3,5 por ciento en noviembre. La electricidad índice aumentó 1,0 por ciento en diciembre. El índice de energía aumentó un 7,3 por ciento en los últimos 12 meses. El índice de gasolinas disminuyó 1,5 por ciento sobre el lapso. El índice de fuel oil aumentó 41,5 por ciento en los últimos 12 meses, el índice de electricidad aumentó un 14,3 por ciento, y el índice de gas natural aumentó un 19,3 por ciento durante el mismo período. Todos los artículos menos comida y energía. El índice de todos los artículos menos alimentos y energía subió un 0,3 por ciento en diciembre, tras un 0,2 por ciento aumento en noviembre. El índice de vivienda siguió aumentando, aumentando un 0,8 por ciento durante el mes. Él el índice de alquiler aumentó un 0,8 por ciento durante el mes, y el índice de alquiler equivalente de los propietarios también aumentó un 0,8 por ciento. El índice de hospedaje fuera del hogar aumentó 1,5 por ciento en diciembre, luego de caer 0,7 por ciento en noviembre. El índice de vivienda fue el factor dominante en el aumento mensual del índice para todos los artículos menos alimentos y energía, mientras que otros componentes fueron una combinación de aumentos y disminuciones. Entre los otros índices que subió en diciembre fue el índice de muebles y operaciones para el hogar, que aumentó 0,3 por ciento durante el mes, mientras que el índice de seguros de vehículos motorizados aumentó un 0,6 por ciento, y el índice de la recreación aumentó 0.2 por ciento. El índice de prendas de vestir aumentó un 0,5 por ciento en diciembre y el índice de educación índice aumentó un 0,3 por ciento. El índice de atención médica aumentó un 0,1 por ciento en diciembre, después de haber disminuido en los dos meses anteriores. Él El índice de servicios hospitalarios aumentó un 1,7 por ciento durante el mes. El índice de servicios médicos y el índice de medicamentos recetados subió un 0,1 por ciento en diciembre. Los índices que disminuyeron durante el mes incluyen el índice de automóviles y camiones usados, que cayó 2,5 por ciento en diciembre, la sexta caída consecutiva en ese índice. Cayó el índice de tarifas aéreas 3,1 por ciento durante el mes, luego de una disminución de 3,0 por ciento en noviembre. El índice de vehículos nuevos disminuyó un 0,1 por ciento en diciembre, al igual que el índice de cuidado personal. El índice de todos los artículos menos alimentos y energía aumentó un 5,7 por ciento en los últimos 12 meses. El refugio índice aumentó un 7,5 por ciento durante el último año, lo que representa más de la mitad del aumento total en todos los rubros menos alimentos y energía. Otros índices con aumentos notables en el último año incluyen muebles y operaciones del hogar (+6,7 por ciento), atención médica (+4,0 por ciento), vehículos nuevos (+5,9 por ciento) por ciento) y recreación (+5.1 por ciento). Medidas del IPC no ajustadas estacionalmente El Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) aumentó 6.5 por ciento en los últimos 12 meses a un nivel de índice de 296.797 (1982-84=100). Para el mes, el índice disminuyó un 0,3 por ciento antes de ajuste estacional. El Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W) aumentó 6.3 por ciento durante los últimos 12 meses a un nivel de índice de 291.051 (1982-84=100). Para el mes, el índice disminuyó 0,5 por ciento antes del ajuste estacional. El Índice de Precios al Consumidor Encadenado para Todos los Consumidores Urbanos (C-CPI-U) aumentó 6.4 por ciento en el último 12 meses. Para el mes, el índice disminuyó un 0,2 por ciento sobre una base no ajustada por estacionalidad. Por favor tenga en cuenta que los índices de los últimos 10 a 12 meses están sujetos a revisión. _______________ El índice de precios al consumidor de enero de 2023 está programado para publicarse el martes 14 de febrero de 2023. a las 8:30 a. m. (hora del Este). -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Actualización de la ponderación del índice de precios al consumidor de enero de 2023 A partir de los datos de enero de 2023, BLS planea actualizar anualmente los pesos para el Consumidor Índice de precios basado en un solo año calendario de datos, utilizando datos de gastos del consumidor de 2021. Esto refleja un cambio de la práctica anterior de actualizar las ponderaciones cada dos años usando dos Años de datos de gastos.

