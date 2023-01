GOYA CARES lanza iniciativa para aumentar la concientización sobre la trata de niños

Escucha este artículo Escucha este artículo

Goya Foods, la compañía de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos, organizó una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York el 11 de enero de 2023 para apoyar el Día y el Mes de Concientización sobre la Trata de Personas. A través de la iniciativa global Goya Cares, Goya está reuniendo a organizaciones comunitarias y empresas para mostrar solidaridad por una causa sumamente importante: erradicar el tráfico de niños y reconocer la creciente epidemia, los peligros asociados a esta, particularmente para los niños y la necesidad de generar conciencia y apoyar la educación preventiva.

«En el centro de Goya Cares hay un corazón. Juntos, debemos seguir luchando y traer de vuelta a los niños al centro de nuestro cuidado y preocupación, para que puedan tener esperanzas y la oportunidad de vivir en un mundo donde sus vidas sean valoradas y su libertad sea una realidad», dijo Bob Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods.

California, Texas, Florida, Georgia y Nueva York tienen la tasa más alta de trata de personas en los Estados Unidos y la mitad de las víctimas son niños. Goya Cares lanzará la fase II de su iniciativa global para ayudar a combatir el tráfico de niños en los Estados Unidos y globalmente, comenzando con el apoyo al acceso a la educación preventiva y capacitando a los administradores escolares para facilitar lecciones a los estudiantes en todo Estados Unidos y eventualmente, en todo el mundo.

«Nos sentimos honrados de asociarnos con Goya Cares para ofrecer, a casi 25,000 estudiantes, el plan de estudios de Monique Burr Foundation for Children, el cual está basado en evidencias e información sobre traumas. El plan de estudios educa y empodera a niños y adultos en sus vidas para mantenerlos a salvo del abuso, la intimidación, la explotación en línea y la trata de personas. Juntos, educaremos y protegeremos a nuestros ciudadanos más vulnerables», dijo Tanya Ramos Puig, directora ejecutiva de la Fundación Monique Burr.

La Fase II de Goya Cares también incluye una campaña de marketing relacionada con esta causa, la colocación de un código QR de Goya Cares en 30 millones de latas, de los frijoles Goya más vendidos, que lleva a la Línea Directa contra la Trata de Personas en goyacares.com, el desarrollo de nuevos contenidos y videos para redes sociales, para asi llegar a un público más joven y lograr la expansión de la coalición Goya Cares.

La coalición Goya Cares está formada por organizaciones y empresas que recuperan, restauran y reúnen a los sobrevivientes, así como también crean conciencia y brindan educación preventiva, incluido el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), la Fundación Monique Burr, la Asociación Nacional de Supermercados ( NSA), SOMOS Healthcare, New York City Schools, Croatian Relief Services, Inc., Face of Justice, Catholic Charities of San Antonio, NYC Hotel Association, Covenant House, U.S. Homeland Security for Investigations, New York City Department of Education, Jersey City Distrito de Escuelas Públicas, Distrito de Escuelas Públicas de Newark y el Centro para la Seguridad y el Cambio, Operación Ferrocarril Subterráneo, Recuperación Aérea, Caballeros de Colón, Fundación Maestro Cares, Instituto Cornerstone, Hope Rising, Salt & Light Coalition, Centro para Contrarrestar la Trata de Personas, Wonder Girls USA, Kristi House, Eyes on Me, The Eric Chase Foundation, YMCA of Greater Houston, Northwell Health y Fight for Us.

150 total views, 150 views today