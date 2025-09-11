El movimiento “Sueño sin pantallas” exige habitaciones sin dispositivos para combatir la crisis de sueño juvenil en Estados Unidos

En un audaz llamado de atención para los padres de todo el mundo, el equipo detrás del aclamado Screenagers Los documentales y la campaña “Away for the Day” han lanzado su última iniciativa nacional: Screen-Free Sleep , un movimiento diseñado para restaurar un descanso saludable a una generación en crisis al mantener las habitaciones de los niños libres de dispositivos por la noche.

La campaña se estrenó oficialmente a principios de este mes en la ciudad de Nueva York, donde arrancó con una activación flash mob de gran visibilidad . Esta activación marcó el inicio de una misión más amplia: empoderar a los padres de todo el país para que tomen medidas prácticas para proteger el sueño, la salud y el desarrollo de sus hijos.

La crisis en cuestión

La falta de sueño se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes, aunque ignorados, que enfrentan los niños y adolescentes hoy en día. Con las pantallas invadiendo la hora de dormir, los niños duermen menos, tienen más dificultades y pagan el precio con su estado de ánimo, atención y rendimiento académico.

Los números alarmantes:

1 de cada 4 preadolescentes duerme con el teléfono en la mano.

Los niños con dispositivos en sus habitaciones tienen 2,3 veces más probabilidades de sentirse cansados ​​durante el día.

El 51% de los adolescentes duermen menos de 7 horas la mayoría de las noches.

“El sueño es tan esencial para la salud de un niño como la nutrición y el ejercicio, pero en este momento, las pantallas se lo están robando a nuestros niños”, dijo la Dra. Delaney Ruston, médica, cineasta y cofundadora de la campaña Screen-Free Sleep. “Al hacer que las habitaciones estén libres de dispositivos por la noche, los padres pueden ayudar a crear hábitos que favorezcan el descanso, la regulación y la resiliencia durante la adolescencia”.

La solución: un nuevo «cinturón de seguridad» para las familias

Screen-Free Sleep anima a los padres a adoptar tres sencillas prácticas nocturnas, que se comparan con «el cinturón de seguridad de nuestro tiempo»:

Retire todos los dispositivos (teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, relojes inteligentes, dispositivos de juego e incluso altavoces inteligentes) de los dormitorios por la noche.

Proporciona un reloj despertador básico para reemplazar la dependencia de las alarmas del teléfono.

Guarde los dispositivos durante la noche en un lugar central y seguro (idealmente en el dormitorio de los padres).

Por qué es importante

Las investigaciones demuestran que incluso la presencia de un dispositivo en la habitación altera los ciclos de sueño. Estudios recientes vinculan la falta de sueño en preadolescentes con alteraciones mensurables en el desarrollo cerebral, mientras que un sueño adecuado favorece la salud emocional, la atención y el rendimiento escolar.

