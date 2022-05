El Pentágono admite al menos 400 avistamientos de ovnis desde 2004

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por primera vez en más de 50 años, el Congreso de Estados Unidos ha acogido una audiencia sobre ovnis. La expectación era alta en una cita en la que han testificado el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de EE.UU., Ronald Moultrie, y el subdirector de la Inteligencia Naval de EE.UU., Scott Bray.



Una comparecencia que llega 11 meses después de que un informe del Gobierno documentara más de 140 casos de fenómenos aéreos no identificados (FANI) que los pilotos militares estadounidenses habían observado desde 2004.



Bray, subdirector de inteligencia naval, ha añadido este martes que la cantidad de ovnis catalogados oficialmente por el grupo de trabajo del Pentágono ha aumentado hasta 400 casos.



Con todo, ambos funcionarios han querido elegir cuidadosamente sus palabras al describir el trabajo del grupo de trabajo, incluida la cuestión de los posibles orígenes extraterrestres, que Bray ha deslizado que los analistas de Defensa e Inteligencia no habían descartado.



«No tenemos material, no hemos detectado nada dentro del grupo de trabajo que sugiera que es algo de origen no terrestre», sí que quiso concretar Bray.



Ambos funcionarios han prometido que, en cualquier caso, el Pentágono seguirá investigando para resolver cualquier interrogante y ha dejado claro que, a fin de cuentas, el objetivo final es abordar las posibles amenazas a la seguridad nacional



Sabemos que nuestros miembros del servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados, y debido a que presentan riesgos potenciales de seguridad de vuelo y seguridad general, estamos comprometidos con un esfuerzo enfocado para determinar sus orígenes», ha expuesto Moultrie.



Durante la sesión, los responsables del Pentágono han ilustrado sus palabras con vídeos de ovnis, aunque muchas veces la explicación puede ser simple, han añadido.



En uno de ellos, que según Bray fue grabado en las costas de EE.UU., detectaron un triángulo reflectante que podía verse con gafas nocturnas y que suponen que podría tratarse de un dron, precisamente porque el uso de este tipo de lentes facilitaría el reflejo de una forma triangular.



Uno de los legisladores presentes, el republicano Eric Crawford, ha preguntado a los funcionarios de Defensa si podían ofrecer un ejemplo concreto de un objeto cuyo origen no sea natural y que no pueda atribuirse a los seres humanos. Ante ello, Bray ha citado un vídeo grabado en 2004 por un caza de la Armada del portaaviones nuclear USS Nimitz: «Tenemos datos sobre eso y es algo que simplemente sigue sin resolverse».



El informe del año pasado dijo que los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados probablemente carecen de una sola explicación, y se necesitan más datos y análisis para determinar qué son Interferencias en radares, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del Gobierno o la industria de EE.U.U o sistemas de adversarios extranjeros, son algunas de las hipótesis planteadas.



«Y hay otra casilla que nos permite meter casos difíciles, y la posibilidad de sorpresas y de descubrimientos científicos potenciales», cerraron los ponentes

