El presidente de Argentina da positivo a COVID-19

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio positivo a coronavirus, luego de presentar una fiebre de 37.3 grados, informó el mandatario en su redes sociales.

El presidente argentino dijo en su cuenta de Twitter que, “luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, a coronavirus.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, agregó Fernández.

Además, el mandatario agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el afecto tras haber dado positivo a COVID-19.

“Alberto Fernández, amigo y presidente de Argentina: deseo que te recuperes pronto. Tienes mucha fortaleza y la mayoría de los argentinos te está transmitiendo buenas vibras porque te quiere, como nosotros. Ánimo, compañero2”, escribió el presidente AMLO en su cuenta de Twitter.

Alberto Fernández, amigo y presidente de Argentina: deseo que te recuperes pronto. Tienes mucha fortaleza y la mayoría de los argentinos te está transmitiendo buenas vibras porque te quiere, como nosotros. Ánimo, compañero. pic.twitter.com/YfuRlaW3Kc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 3, 2021

Fuente: Twitter Alberto Fernández