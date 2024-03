El sábado continúan las acciones en tres escenarios

Con una ofensiva de ocho imparables y mucha velocidad en las bases, la novena de Zacamil se impuso 15 carreras por 8 al Colegio Dominico/Santa Ana, choque que cierra la primera jornada del campeonato nacional Infantil AA (11-12 años), organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol (Fedebeis), con el importante apoyo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

Con el resultado, Agabeisi (La Libertad), Zacamil y Meanguera del Golfo (La Unión) se ubican en la parte alta de la tabla clasificatoria con una victoria, mientras Soyapango, los del Ciudad Morena y Bengoa completan el pelotón sin triunfo en un juego disputado.

Jesús Reyes abrió las acciones desde el montículo por la novena de Mejicanos, y en 3.0 entradas de labor enfrentó a 16 contrarios, permitiendo tres hits e igual número de carreras (una sola limpia), con un boleto regalado y nueve ponches propinados. Lo relevó Edgard Monasterio y Ludwik Domínguez, quien a la postre se apuntó la victoria en trabajo de 3.2 innings, en los que no admitió imparables ni rayitas, con diez ponches propinados. Byron Campos fue el pitcher perdedor del encuentro.

“Gracias a Dios nos permitió llevarnos esta victoria, todos contribuimos, en especial (Ludwik Domínguez), quien cerró el juego sin permitirles libertades a los contrarios), comentó el pequeño Reyes.

Por los ganadores destacaron Diego Reyes (4-2, 3 CA, 3 CI, BB y BR) y Edgard Montesinos (4-2, doble, 2 CA, 2 CI, BB y BR). Por los santanecos el mejor bateador de la jornada fue Santiago Obando (4-4, 2 CA y 3 CI).

Zacamil fabricó rallys de cinco anotaciones en el primero y cuatro en el segundo. Sumó una en el cuarto, tres en el quinto y dos en la sexta. Santa Ana fabricó tres en la tercera y cinco en la cuarta.

La segunda jornada del campeonato Infantil AA se disputará este sábado 16 de marzo con los duelos Zacamil vs Bengoa; Soyapango vs Colegio Dominico/Santa Ana y Agabeisi (La Libertad) vs Meanguera del Golfo (La Unión).

Line Score

Miércoles 13 de marzo de 2024

Complejo Bengoa

Equipo C H E Zacamil 15 8 3 C.Dominico/ Santa Ana 8 5 9

Pitcher ganador: Ludwik Domínguez

Pitcher perdedor: Byron Campos

Resultados

FECHA RESULTADOS Sábado 9/3/24 Bengoa 1-16 Agabeisi Sábado 9/3/24 Soyapango 14-16 Meanguera Miércoles 13/3/24 Zacamil 15-8 C. Dominico/ Santa Ana

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Agabeisi 1 1 0 – Zacamil 1 1 0 – Meanguera 1 1 0 – Soyapango 1 0 1 1.0 Santa Ana 1 0 1 1.0 Bengoa 1 0 1 1.0

