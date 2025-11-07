El Salvador recibe desde México a dos pandilleros de la MS-13 de alta peligrosidad

Día a Día News

ElSalvador–Dos miembros de la Mara Salvatrucha fueron capturados en México y entregados a las autoridades salvadoreñas, tras un operativo coordinado entre los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador. Ambos sujetos habían huido del país para evadir las acciones del Régimen de Excepción y figuraban entre los pandilleros de mayor peligrosidad.

Los detenidos fueron identificados como Henry Iván Javier Aguilar, alias “Keko”, y Nelson Eduardo Ramos Araujo, conocido como “Sleepy de Proyectos”. Ambos pertenecen a la estructura criminal MS-13 y eran buscados por distintos delitos cometidos en territorio salvadoreño.

Según el Ministerio de Seguridad, Aguilar enfrenta una condena total de 35 años de cárcel, de los cuales 30 corresponden al delito de homicidio agravado en perjuicio de Luz María Martínez Belloso y 5 por agrupaciones ilícitas. Su captura fue posible luego de labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en territorio mexicano, donde intentaba pasar desapercibido.

Por su parte, Araujo era requerido por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. De acuerdo con las autoridades, también había salido del país para evitar ser detenido durante los operativos del régimen.

Ambos fueron expulsados de México y entregados a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la frontera El Carmen, en el municipio de Malacatán, San Marcos. Posteriormente, las autoridades guatemaltecas los trasladaron hasta la frontera Valle Nuevo, en Jutiapa, donde fueron entregados a la PNC salvadoreña.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó la detención y destacó la cooperación internacional que permitió su localización. “Gracias al trabajo articulado entre la PNC y las autoridades de México y Guatemala, hemos capturado a dos miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos uno de los más buscados, que había huido del país para evadir el régimen de excepción”, declaró.

Villatoro agregó que las autoridades salvadoreñas continuarán colaborando con los países vecinos para ubicar a más pandilleros que huyeron del territorio. “Todos serán perseguidos y repatriados para que enfrenten la justicia y paguen por los crímenes cometidos”, afirmó.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales en San Salvador, donde enfrentarán los procesos judiciales correspondientes. Según el Ministerio de Seguridad, los operativos internacionales para la localización de pandilleros prófugos continuarán en los próximos meses como parte de los esfuerzos regionales contra las estructuras criminales.

A los defensores de estos criminales, sepan que los seguimos capturando y ubicando incluso fuera de nuestras fronteras para que paguen con cárcel por todo el daño que le han hecho a la sociedad.



Gracias al excelente trabajo de nuestra @PNCSV, en coordinación con las autoridades… pic.twitter.com/M53HHfCmK1 — Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) November 7, 2025

