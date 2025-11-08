Desmantelan estructura acusada de mover droga entre Guatemala y El Salvador desde 2021

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de cinco presuntos miembros de una estructura dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, que operaba entre Guatemala y El Salvador desde hace varios años. El operativo se realizó con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos del país.

Según la investigación, iniciada en 2021, el grupo utilizaba locales y viviendas arrendadas por medio de testaferros para almacenar cargamentos de droga. Posteriormente, los alijos eran trasladados por vía marítima hacia otros destinos.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 27 kilos de cocaína y más de $58,000 en efectivo, dinero que presuntamente provenía de las operaciones de narcotráfico. Los decomisos se realizaron en una residencial de San Miguel y en un hotel ubicado en Ahuachapán.

La FGR identificó entre los detenidos a William Alexander Sorro Gómez, Rudyz Ramón Cruz, Noé Omar Parada Baires, Carlos Antonio Tepas Sánchez y Douglas Jiménez Ramírez. Todos serán procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas, facilitación de locales y de medios, además de casos especiales de lavado de dinero.

El Ministerio Público detalló que la investigación permitió establecer que la estructura también disponía de varios vehículos para el traslado del dinero generado por la venta de droga. Parte de los implicados ya se encontraban en prisión y serán notificados de los nuevos cargos.

En total, la Fiscalía giró 17 órdenes de captura, de las cuales cinco fueron efectivas durante el operativo. El resto de los implicados se encuentra bajo custodia o en proceso de localización.

Las autoridades señalaron que este caso forma parte de una serie de acciones coordinadas para desmantelar redes que operan entre ambos países y que utilizan puntos ciegos en la frontera para movilizar droga, dinero y otros recursos ilícitos.

