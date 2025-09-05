El Salvador recupera piezas arqueológicas desde Estados Unidos

Día a Día News

ElSalvador–La Cancillería salvadoreña, a través de su estrategia de Diplomacia Pública, logró recuperar recientemente piezas arqueológicas que se encontraban en Estados Unidos, las cuales fueron entregadas al Ministerio de Cultura para integrarlas al acervo nacional.

La entrega se realizó en el Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán”, donde las piezas formarán parte de las colecciones permanentes y podrán ser exhibidas al público. Entre los objetos se encuentran cuatro piezas de cerámica y restos pintados en colores rojo y negro sobre crema, que datan entre el año 100 d.C. y 1,000 d.C.

Estas piezas, previamente en posesión de entidades privadas, fueron sometidas a estudios para determinar su procedencia y autenticidad. Los análisis confirmaron su origen prehispánico mesoamericano, específicamente de El Salvador, tras lo cual se notificó a la red diplomática y consular salvadoreña en Estados Unidos.

La coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Cultura incluyó la inspección arqueológica de los objetos, asegurando la verificación de sus características antes de su repatriación.

El acto de entrega estuvo encabezado por Jessica Aguilar, subdirectora general de Diáspora y Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, y María Isaura Araúz, directora nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

La repatriación y entrega de estas piezas refuerza la protección del patrimonio cultural salvadoreño, garantizando su conservación, identificación y eventual exposición al público, contribuyendo así a la difusión de la historia del país.

