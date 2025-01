El Salvador refuerza consulados en EEUU para asistencia a salvadoreños en la reinscripción del TPS

Francisco Alvarez works with Salvadorian Consulate employee Doris Rodriguez, on his application for Temporary Protection Status at the Salvadorian Consulate in Dallas, on Tuesday, Aug. 16, 2016. Ben Torres/Special Contributor

Ante la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), extendida por el gobierno de Estados Unidos, la red consular de El Salvador en ese país ha reforzado su personal con el fin de brindar asesoría a los salvadoreños beneficiados con dicho programa. La Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, brindó detalle de las asesorías que están brindado los consulados para aquellos que cumplen los requisitos de reinscripción al TPS. "El Salvador se congratula por la nueva extensión del TPS anunciado por el gobierno de Estados Unidos, que va a permitir que miles de salvadoreños se reinscriban a este beneficio migratorio», manifestó la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana. La funcionaria recordó que la prórroga que ha anunciado el gobierno estadounidense será por 18 meses, que darán inicio el próximo 10 de marzo y finalizará el 9 de septiembre de 2026. El periodo que se ha habilitado para la reinscripción detalló la viceministra, es de dos meses, que iniciaron el pasado viernes 17 de enero y concluirá el 18 de marzo. «Hemos contratado también a abogados especializados en TPS precisamente para poder dar asesorías a aquellos casos más complicados», señaló la funcionaria, quien instó a los compatriotas que cuentan con este beneficio a agilizar su reinscripción. Para ello, la viceministra explicó que han reforzado con personal algunos de los consulados de El Salvador ubicados en zonas en las que se registran un mayor número de salvadoreños beneficiarios del TPS. Dentro de estos se encuentran los consulados de Nueva York y Nueva Jersey, ciudades que juntas acogen a más de 35,980 compatriotas; el de Washington D. C., que alberga a 34,000; California, que acoge a 33,900, y Texas, donde viven más de 20,000 beneficiarios. "El primer contingente de personal (que reforzará estos consulados) salió el pasado jueves. El próximo 1 de febrero saldrá el próximo contingente y uno último partirá el 1 de marzo", precisó la funcionaria, quien dijo que este refuerzo contribuirá a no sobrecargar al personal consular con el que ya cuentan nuestras sedes diplomáticas. Este personal brindará asesoría para el llenado de los respectivos formularios de reinscripción al TPS, un proceso que se gestiona ante el gobierno estadounidense.