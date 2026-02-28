El Salvador y EE. UU. fortalecen cooperación para prevenir enfermedades infecciosas

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador y Estados Unidos firmaron el viernes un memorándum de entendimiento orientado a fortalecer la detección y respuesta ante enfermedades infectocontagiosas, así como a ampliar los servicios de salud digital en el país.

El acuerdo fue suscrito por el Ministerio de Salud, la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, con el objetivo de consolidar la vigilancia epidemiológica, prevenir brotes y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario salvadoreño.

La encargada de negocios de la embajada, Naomi Fellows, destacó que el convenio “busca combatir enfermedades transmisibles, fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la preparación ante brotes, consolidando sistemas de salud más resilientes y autosuficientes”.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, señaló que esta cooperación permitirá incrementar el acceso a tratamientos antirretrovirales y reducir los nuevos diagnósticos de VIH, una enfermedad que en 2025 registró 854 casos nuevos en el país, el 79 % de ellos en hombres.

La canciller Alexandra Hill Tinoco explicó que el memorándum contempla una inversión total superior a los $411 millones: $31 millones provenientes de Estados Unidos y $380 millones aportados por El Salvador.

De acuerdo con información oficial, el plan busca detectar brotes de enfermedades con potencial epidémico en un plazo máximo de siete días desde su aparición y comunicar los hallazgos al gobierno estadounidense en las primeras 24 horas, a fin de coordinar una respuesta rápida y efectiva.

Además de fortalecer la atención en enfermedades infecciosas como el VIH, el acuerdo incluye la expansión de la telemedicina mediante plataformas digitales que facilitarán el acceso a consultas médicas a distancia, especialmente en zonas rurales.

El Gobierno salvadoreño mantiene la meta de consolidar, para el año 2030, un sistema de salud pública moderno y resiliente, enfocado en la prevención y en la atención temprana de enfermedades.

