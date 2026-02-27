Desmantelan red que simulaba entregas para traficar cocaína y crack

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un amplio operativo que dejó como resultado la captura de 17 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al traslado y venta de drogas, utilizando como fachada servicios de entrega de paquetería.

Las diligencias se desarrollaron en los distritos de Santa Tecla, Colón (La Libertad) y Soyapango (San Salvador Este), donde los investigadores realizaron 24 registros simultáneos. Durante los cateos se incautaron 19 porciones de cocaína y crack, 18 teléfonos celulares con información relevante y más de $3,000 en efectivo.

De acuerdo con la FGR, los implicados simulaban repartos de mercadería a través de plataformas digitales para movilizar las drogas sin levantar sospechas.

El presunto líder de la estructura fue identificado como José Antonio Pérez Montoya, quien, según las autoridades, coordinaba las operaciones junto con varios familiares y colaboradores directos.

Entre los detenidos también figuran Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete, Bryan Moisés Pérez Valladares, William Alexander Rivera Huezo, Edwin Egardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Miron Noyola, Pamela Saraí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.

Todos serán remitidos a los tribunales correspondientes por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

La FGR informó que, en los últimos días, también se detuvo a otras tres personas vinculadas a la distribución de drogas: Luis Fernando Torrento Torrento (24 años) y Zulma Carolina Menjívar Miranda (36), capturados en Santa Ana; y Jonathan Arístides Rivas Menjívar (28), detenido en San Salvador.

Las investigaciones se suman a procesos judiciales en curso contra otras redes dedicadas al tráfico de estupefacientes, que según la Fiscalía operaron entre 2020 y 2021 utilizando vehículos, motocicletas y hasta servicios de entrega a domicilio como medio de transporte.

#Operativo | Los capturados, hasta este momento, son:

➡️José Antonio Pérez Montoya

➡️Gloria América Gil

➡️Josué Edenilson Bonilla Rivas

➡️José Ezequiel Sosa Rodríguez

➡️Julio Enrique Morales Quintanilla

➡️Orlando Francisco Díaz

➡️Guillermo Enrique Orellana Benítez

➡️Bryan… pic.twitter.com/o0LYfgGnfC — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 27, 2026

Compartir esta nota