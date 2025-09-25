El Salvador y Singapur acuerdan fortalecer cooperación en tecnología y desarrollo económico

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador avanza en su política de apertura internacional con la firma de un nuevo acuerdo con Singapur, en el marco del octagésimo período de sesiones de las Naciones Unidas en Nueva York. La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, se reunió con su homólogo singapurense, Vivian Balakrishnan, para estrechar la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, ambos diplomáticos suscribieron un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas, que se llevará a cabo el próximo año. Este mecanismo busca sentar las bases para el desarrollo de proyectos estratégicos, así como el intercambio de experiencias y la cooperación entre ambas naciones.

La canciller Hill destacó la relevancia de fortalecer las relaciones con Singapur, un país reconocido por su liderazgo en tecnología, desarrollo económico e innovación.

“Singapur es una nación modelo y estratégica para nuestro gobierno, por su visión y proceso exitoso de transformación acelerada, gracias al aprovechamiento de las tecnologías, infraestructura y logística. Estamos listos y dispuestos a conocer más de su experiencia”, afirmó Hill durante la reunión.

Asimismo, la ministra presentó al funcionario singapurense las nuevas condiciones de El Salvador, con especial énfasis en seguridad, desarrollo económico e innovación digital. La agenda del encuentro incluyó el análisis de experiencias en operaciones portuarias y aeroportuarias, con miras a aplicar aprendizajes en proyectos nacionales.

El acuerdo refleja el interés de ambas naciones en consolidar un vínculo sólido, enfocado en la cooperación tecnológica, económica y en el desarrollo de capacidades estratégicas que contribuyan al crecimiento y modernización de El Salvador.

