El Servicio Secreto frustra amenaza electrónica antes del inicio de la Asamblea de la ONU

EEUU–El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este martes que desmanteló una red de aproximadamente 300 servidores y dispositivos ubicados en distintas zonas del área metropolitana de Nueva York. La operación se realizó poco antes del inicio del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial de la agencia, los aparatos formaban parte de una “amenaza electrónica” dirigida a altos cargos de la Administración estadounidense, lo que representaba un riesgo para la seguridad de sus operaciones. Gracias a los sistemas de protección y vigilancia del Servicio Secreto, estas acciones fueron neutralizadas antes de que se materializaran.

La investigación reveló que los dispositivos, junto con cerca de 100,000 tarjetas SIM, estaban distribuidos a unos 50 kilómetros de la sede de la ONU. Los equipos tenían capacidad para paralizar las telecomunicaciones en toda la ciudad de Nueva York, incluyendo torres para deshabilitar teléfonos móviles y facilitar comunicaciones encriptadas entre posibles actores amenazantes y criminales.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, destacó que “el potencial para hacer caer la red de telecomunicaciones en la ciudad no puede ser subestimado” y subrayó que la misión de la agencia es “proteger y prevenir”. Curran agregó que el caso evidencia la capacidad de ciertos actores de generar amenazas inminentes a gran escala.

Actualmente, la agencia continúa analizando los dispositivos incautados para determinar su origen y posibles vínculos con terceros países, y reforzar así las medidas de seguridad durante eventos internacionales en Nueva York.

