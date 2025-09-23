EEUU recomendará limitar el consumo de paracetamol en embarazadas por posible riesgo de autismo

Día a Día News

EEUU–El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que recomendará a las mujeres embarazadas limitar el consumo de paracetamol, tras estudios que sugieren una posible relación con el desarrollo de autismo en los niños.

La medida busca orientar el uso del fármaco, aunque su seguridad durante el embarazo sigue siendo respaldada por la comunidad científica y el fabricante.

El presidente, Donald Trump, declaró desde el Despacho Oval que el uso de paracetamol, conocido en Estados Unidos como Tylenol, “no es bueno” durante la gestación y recomendó que solo se consuma en casos de fiebre alta o dolor intenso, siempre con moderación. “Si no puedes aguantar el dolor, tomarás un Tylenol, pero con mucha moderación”, afirmó.

Acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Trump detalló que la Administración planea que la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) emita un aviso médico sobre el riesgo del fármaco y revise la información de seguridad incluida en sus etiquetas. Además, se anunció la implementación de una campaña nacional de información para familias, con el objetivo de proteger la salud pública.

En un comunicado, la Casa Blanca sostuvo que la medida forma parte de un plan para abordar el aumento de las tasas de autismo en Estados Unidos, afirmando que se basará en lo que denominaron “ciencia de referencia” para guiar la política de salud. La portavoz Karoline Leavitt calificó la recomendación como un gesto de “valentía” y subrayó que la Administración continuará informando sobre riesgos potenciales asociados al uso del paracetamol durante la gestación.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, respondió este domingo asegurando que el paracetamol es “el analgésico más seguro para las embarazadas, siempre que se necesite durante todo el embarazo”. La compañía advirtió que no consumir el fármaco podría llevar a que las mujeres recurran a alternativas más riesgosas, exponiendo a madres y bebés a posibles complicaciones derivadas de la fiebre o el dolor sin tratamiento adecuado.

Hasta el momento, la recomendación de la Administración estadounidense se centra en orientar el consumo del paracetamol, sin prohibirlo, y enfatiza que su uso solo debe limitarse cuando no sea estrictamente necesario.

Las autoridades de salud seguirán difundiendo información actualizada a las familias y profesionales médicos sobre las guías de consumo durante la gestación.

