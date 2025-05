El Sorteo LOTRA N.o 402 es dedicado al personal de salud que acompaña a la mamá, su bebé y familia

Miércoles de Alegría con nuestro Sorteo LOTRA N.o 402, con $672,425 dólares en juego que harán gritar de emoción a uno o varios ganadores. Esta edición fue dedicada al valioso personal de salud que acompaña a madres, bebés y familias durante el embarazo, parto y posparto, implementado gracias a la Ley Nacer Con Cariño, impulsada bajo la visión de la Primera Dama Gabriela de Bukele. Esta ley busca garantizar una atención digna y segura a todas las madres salvadoreñas y sus bebés.

Cada sorteo consolida nuestro compromiso de poner al alcance de los salvadoreños, la posibilidad de alcanzar esos sueños que por mucho tiempo han estado en pausa. Regalar un viaje a mamá, emprender o comprarse esa moto que tanto se ha deseado son los “Algún Día” de muchos, y nosotros creemos firmemente que esos Algún Día pueden ser Hoy.

Durante la fase previa al sorteo, recibimos la visita de Marlon Flamenco, Especialista en

Educación Prenatal y Desarrollo Infantil Temprano, quien compartió detalles sobre los

avances de la Ley Nacer con Cariño y su impacto en la salud materno-infantil. Como parte

de la dedicatoria, nuestro Team Lotería entregó el cuadro conmemorativo del vigésimo de

la semana a Natalie Guevara, especialista en Ginecología y Obstetricia de la Unidad Materno

Perinatal.

A continuación, compartimos los números ganadores de los tres grandes premios:

Primer Premio: $175,000 – Billete N.o17874 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.o 03170 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.o 25862 Vendido.

Cuando compras tus productos de Lotería, LOTRA y LOTÍN, estás contribuyendo al programa Juntos Hacemos Beneficencia, a través del cual llevamos brigadas médicas, medicamentos y ecografías mamarias gratuitas a la población. Solo en el mes de abril, beneficiamos a 107,512 personas, con una inversión de $35,715.48.

