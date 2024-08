El Tribunal Supremo venezolano declara a Maduro vencedor de las elecciones presidenciales

Venezuelan Supreme Court of Justice (TSJ) President Caryslia Rodriguez delivers a statement by the Supreme Court of Venezuela on the country's presidential election at the TSJ building in Caracas on August 22, 2024. (Photo by Federico PARRA / AFP)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha considerado válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como vencedor al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. La Sala Electoral del TSJ ha certificado «de forma inobjetable» el material del CNE y, por tanto, considera a Maduro como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031, pese a las acusaciones de fraude vertidas por la oposición, que ha reclamado la difusión de las actas. Por su parte La misión de la ONU que investiga posibles abusos en Venezuela ha denunciado este jueves «la falta de independencia e imparcialidad» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), poniendo en cuestión que puedan pronunciarse de manera justa tras la controversia abierta tras las últimas elecciones presidenciales. La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, avalada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha señalado en una publicación en redes sociales que ambas instituciones venezolanas participan también en la «maquinaria represiva» del Estado. En esta publicación, previa a la sentencia del TSJ que avala la supuesta victoria de Maduro, los observadores internacionales han criticado la «injerencia indebida» del Gobierno, que habría modificado las leyes para asegurarse el control político del Supremo. En este sentido, han recordado que tanto la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, como el máximo responsable del CNE, Elvis Amoroso, han militado y ejercido cargos dentro del partido oficialisma. Amoroso, en su anterior cargo como Contralor General, fue responsable de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. Compartir esta nota Navegación de entradas