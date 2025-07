Eliminan requisito obligatorio de parqueos para facilitar acceso a viviendas

Día a Día News

ElSalvador–Este jueves, la Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor, un decreto que elimina el requisito obligatorio de incluir espacios para estacionamiento en proyectos arquitectónicos, tanto habitacionales como comerciales.

La medida tiene como objetivo reducir trabas burocráticas, dinamizar la inversión en el sector construcción y ampliar el acceso a una vivienda digna, especialmente para la población que no posee vehículo propio.

El decreto, denominado Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos, pretende simplificar trámites de obtención de calificaciones, factibilidades, licencias, permisos y autorizaciones, eliminando el requisito de parqueos en todos los proyectos, sin importar su naturaleza.

Durante la discusión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló que esta reforma no significa que los nuevos desarrollos no puedan contar con parqueos, sino que ya no serán una imposición.

“Los salvadoreños que no han podido acceder a una vivienda social son los beneficiados con esta ley. También va a incentivar a muchos emprendedores”, sostuvo.

Parqueos sí, pero cuando sean necesarios

El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, argumentó que este requisito resultaba incoherente con la realidad de muchos desarrolladores, particularmente en zonas donde no se necesita construir parqueos.

“Obligar a construir parqueos donde no se necesita no es planificación, era intervencionismo ineficiente”, afirmó.

Según Coto, la eliminación de este mandato no impide la construcción de espacios de estacionamiento, pero sí evita una carga innecesaria para quienes desean emprender en el sector inmobiliario.

El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, destacó que esta reforma se suma a una serie de medidas legislativas que han favorecido el crecimiento del sector construcción, el cual ha aumentado un 13.55 % en los últimos años.

Guevara afirmó que se han generado más de 165,000 empleos en la industria y que el 70 % de los procesos ya han sido optimizados gracias a cambios normativos.

“Esta iniciativa busca eliminar trámites innecesarios que impedían la inversión, el emprendimiento y el desarrollo urbano”, añadió.

¿A quiénes aplica esta normativa?

La disposición es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado, autónomas, alcaldías y oficinas de planificación o gestión del territorio que participen en procesos de revisión y autorización de proyectos urbanos o de construcción.

Ninguna de estas entidades podrá exigir la incorporación de parqueos como condición para otorgar permisos, salvo en casos específicos.

Aunque la regla general suprime el requisito de estacionamientos, se establecen excepciones.

Se deberá garantizar la existencia de espacios de parqueo cuando estén orientados a facilitar el acceso y movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia, en cumplimiento de los principios de inclusión, accesibilidad universal y equidad.

Si el desarrollador decide incorporar parqueos de forma voluntaria, estos deberán cumplir con los estándares técnicos vigentes.

Asimismo, se prohíbe sancionar a personas naturales o jurídicas (con multas, clausuras o suspensión de obras) por no incorporar parqueos, siempre que cumplan con los lineamientos de la ley.

