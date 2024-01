Empresa comprometida con la lucha para erradicar la trata de niños

Escucha este artículo Escucha este artículo

En apoyo al mes y día nacional de la concientización sobre la trata de personas (11 de enero), Goya Foods, la empresa de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos, amplía su lucha contra la trata de niños a través de la iniciativa global de la compañía Goya Cares. Cada sesenta segundos, dos niños son víctimas de trata y más de 100.000 niños son explotados cada año. Estados Unidos, California, Texas, Florida, Georgia y Nueva York tienen las tasas más altas de trata de personas.

“La misión de Goya Cares es educar, apoyar y proteger a los niños y a las familias de la esclavitud, el abuso y el sometimiento al trauma y la salud mental asociados con la trata de niños. Goya Cares fomenta la colaboración comunitaria al reconocer esta creciente epidemia y trabajar colectivamente para crear conciencia y brindar educación que ayudará a proteger a nuestra juventud”, dijo Bob Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods.

Goya Cares se estableció en 2021 y ha ayudado a crear conciencia entre millones de personas en todo el mundo brindando educación preventiva en escuelas de Estados Unidos y apoyando a organizaciones y personas a través de la coalición Goya Cares en asociación con The Center for Safety and Change, Crime Stoppers of Houston, Christie’s House, Salt y Light, Aspira y The Monique Burr Foundation. Goya Cares ofrece planes de estudio y asambleas escolares gratuitos que presenta la serie Goya Cares LIGHT para educar a los estudiantes sobre las señales de advertencia y alertas a las que deben estar atentos tanto en línea como en entornos inseguros, los peligros de la explotación en línea y cómo obtener ayuda.

“El Mes de Concientización sobre la Trata de Personas sirve como un conmovedor recordatorio de que la explotación de humanos para el uso sexual y/o laboral persiste entre nosotros, afectando innumerables vidas y dejando un rastro de devastación. Es imperativo que nos unamos como sociedad para aumentar, educar y erradicar este crimen atroz. Al fomentar una cultura de vigilancia y compasión, podemos construir una comunidad resiliente que trabaje activamente para desmantelar las redes que explotan a los vulnerables”, dijo Elizabeth Santiago, directora ejecutiva de The Center for Safety and Change y colaboradora de la coalición Goya Cares.

