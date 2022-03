Empresarios proyectan invertir en El Salvador pese a los retos que enfrenta el país según el sondeo Empresarial 2022 de Camarasal

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) salvadoreñas son optimistas y esperan que sus negocios mejoren durante 2022, según muestra el Primer Sondeo Empresarial 2022, realizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) en enero del presente año.



Así, el 59.3% de los encuestados espera que sus ventas mejoren durante este año, tomando en cuenta el desempeño de las mismas durante el 2021; y el 63.2% planea invertir en su negocio, o en un nuevo negocio durante el corriente año, pese a los retos que las empresas vislumbraban en los primeros dos meses del año.

Entre los principales retos que las empresas indicaron que han afrontado sus negocios están la pandemia y el incremento de precios, factores que juntos totalizan el 54% de las dificultades reportadas; y en menor escala aparecen otros como la baja demanda o pérdida de capacidad adquisitiva de los consumidores, la falta de liquidez y los problemas para adquirir materia prima.



Con respecto al desempeño de los negocios durante el 2021, el 70% de los empresarios indicó que su negocio mejoró, si comparamos el 2021 con el 2020, lo que puede deberse a la recuperación de la economía, tras el fuerte descenso de esta durante 2020, pero que aún no logra estar a niveles prepandemia.



“A nivel macro, la economía bajó un 8% en 2020; y, de acuerdo a fuentes oficiales, se estima que creció en 2021 un 10%, producto de un efecto rebote en la economía; es decir que crecimos más de lo que había bajado en 2020, pero este crecimiento no es en todos los sectores ni en todo el país. Recordemos que hay muchos micro, pequeños y medianos empresarios que no han logrado salir de los efectos de la pandemia”, expresó el presidente de Camarasal, Jorge Hasbún.



De acuerdo al Banco Mundial (BM), el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 8% en 2021, y crecerá un 4% en el 2022, para luego volver a niveles del 2.5% en el 2023, que corresponde al crecimiento promedio que la economía salvadoreña reportaba en años anteriores.

Bitcoin: indiferente para mipymes

Con respecto al rol del bitcoin como moneda de curso legal y su afectación en el desempeño de sus negocios, el 91.7% de los participantes aseguró que la implementación del bitcoin ha sido indiferente para su negocio; y el 86% reporta que no ha realizado ventas usando el criptoactivo. Estos porcentajes se enfrentan con solo un 3.6% de los encuestados que afirman que el bitcoin ha contribuido a incrementar sus ventas, y a un 13.9% que reporta sí haber realizado ventas en bitcoin.

Empresarios perciben que la delincuencia no se ha reducido.

En cuanto a las percepciones sobre el tema de la seguridad, casi el 80% de los empresarios entrevistados piensa que la inseguridad en el país se mantiene (50.4%), o que incluso ha empeorado (29.4%), respecto a años anteriores.

Casi el 60% de los consultados reportó haber sufrido de forma particular, en su negocio, o por parte de alguno de sus colaboradores algún percance relacionado a la seguridad. Los percances más comunes fueron el robo y hurto (61%), y la extorsión (23%).



Del total que aseguró haber sufrido un acto delictivo, el 60.7% indicó no haberlo denunciado por tres razones principales: la desconfianza en las autoridades (32.9%), el hecho de que no hay garantía en el proceso (29.3%) y que este es un proceso muy engorroso (22%).

Los retos para 2022

Con respecto a los mayores retos que los empresarios consideran que tiene el actual Gobierno de El Salvador para mejorar la situación económica del país, se encuentran como los principales el reducir los niveles de crimen y violencia, reducir el riesgo país, y la implementación de incentivos para crear o expandir empresas.



El Primer Sondeo Empresarial 2022 se llevó a cabo del 15 de enero al 9 de febrero. Se contó con la participación de 337 empresas salvadoreñas, que respondieron un cuestionario en línea.

El 84% de los participantes aseguró pertenecer a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).



Los resultados de este sondeo con respecto al desempeño económico de los negocios reflejan las percepciones de los empresarios salvadoreños al 9 de febrero de 2022, sin embargo, estas podrían sufrir modificaciones debido a los efectos que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania podrían tener en la economía mundial.

