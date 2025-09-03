Mié. Sep 3rd, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

En vigor ley que exonera de impuestos a la diáspora en su retorno

Sep 3, 2025 #Diáspora, #El Salvador, #exoneración de impuestos, #inversiones

Día a Día News

ElSalvador–Desde el 19 de agosto está vigente en El Salvador la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que permite a los salvadoreños residentes en el exterior ingresar bienes de hogar, herramientas de trabajo y vehículos sin pagar impuestos.

La normativa otorga a los retornados la posibilidad de traer menaje de casa por hasta $100,000, incluyendo muebles y accesorios de uso familiar. De igual forma, se autoriza la importación de herramientas e insumos de trabajo por el mismo monto, libres de derechos e impuestos.

También se contempla la introducción de hasta dos vehículos automotores exentos de tributos, siempre que no superen los ocho años de antigüedad y permanezcan bajo la propiedad del beneficiario durante al menos dos años.

Además de las exoneraciones, la ley incluye incentivos para empleadores que contraten a retornados. Las empresas podrán deducir de sus impuestos entre tres y cinco salarios mínimos, según la cantidad de trabajadores reinsertados.

La normativa ordena la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que estará a cargo de coordinar acciones entre ministerios y entidades estatales para garantizar el acceso de la diáspora a estos beneficios.

Con esta disposición en vigor, los salvadoreños en el exterior que decidan regresar ya pueden gestionar la importación de sus bienes y aplicar a las medidas de apoyo establecidas en la legislación.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Inicia construcción de nueva terminal en aeropuerto internacional

Sep 3, 2025
El Salvador

El Salvador pone en marcha la Ley de Inteligencia Artificial

Sep 3, 2025
El Salvador

Cuatro pandilleros condenados a 35 años por feminicidio en Chalatenango

Sep 3, 2025
error: Contenido protegido