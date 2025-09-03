En vigor ley que exonera de impuestos a la diáspora en su retorno

Día a Día News

ElSalvador–Desde el 19 de agosto está vigente en El Salvador la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que permite a los salvadoreños residentes en el exterior ingresar bienes de hogar, herramientas de trabajo y vehículos sin pagar impuestos.

La normativa otorga a los retornados la posibilidad de traer menaje de casa por hasta $100,000, incluyendo muebles y accesorios de uso familiar. De igual forma, se autoriza la importación de herramientas e insumos de trabajo por el mismo monto, libres de derechos e impuestos.

También se contempla la introducción de hasta dos vehículos automotores exentos de tributos, siempre que no superen los ocho años de antigüedad y permanezcan bajo la propiedad del beneficiario durante al menos dos años.

Además de las exoneraciones, la ley incluye incentivos para empleadores que contraten a retornados. Las empresas podrán deducir de sus impuestos entre tres y cinco salarios mínimos, según la cantidad de trabajadores reinsertados.

La normativa ordena la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que estará a cargo de coordinar acciones entre ministerios y entidades estatales para garantizar el acceso de la diáspora a estos beneficios.

Con esta disposición en vigor, los salvadoreños en el exterior que decidan regresar ya pueden gestionar la importación de sus bienes y aplicar a las medidas de apoyo establecidas en la legislación.

Compartir esta nota