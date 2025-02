Encuentran sin vida al actor Gene Hackman junto a su esposa

El reconocido actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Betsy Arakawa, en su hogar de Santa Fe, Nuevo México, según confirmaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, informó en un comunicado que los cuerpos fueron hallados el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail. También se encontró muerto el perro de la pareja.

“Se trata de una investigación en curso, pero en este momento no creemos que haya indicios de un crimen”, declaró Mendoza, agregando que aún no se ha determinado la causa de la muerte ni el momento exacto en que ocurrió.

Un ícono del cine estadounidense

Gene Hackman, de 95 años, deja un legado cinematográfico inigualable. Con una carrera de más de cuatro décadas, protagonizó algunas de las películas más emblemáticas de Hollywood.

Ganó el Oscar al Mejor Actor por su papel como Jimmy «Popeye» Doyle en The French Connection (1971) y el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Little Bill Daggett en Unforgiven (1992). Además, recibió otras tres nominaciones por Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) y Mississippi Burning (1988).

Además de sus dos premios de la Academia, Hackman obtuvo cuatro Globos de Oro y dos premios BAFTA, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.

Investigación en curso

Las autoridades han señalado que la investigación sigue en curso y que están a la espera de una orden de registro para profundizar en el caso. Hasta el momento, no se han encontrado signos de violencia ni evidencia de que se haya cometido un delito.

Gene Hackman se retiró del cine en 2004, tras su última aparición en Welcome to Mooseport. Desde entonces, vivía una vida tranquila en Santa Fe junto a su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años.

El mundo del cine pierde a una de sus leyendas más grandes, cuyo talento y presencia en la gran pantalla marcaron generaciones.

