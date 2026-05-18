Justicia española ordena devolver millonario reembolso a Shakira tras anular sanciones fiscales

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La Audiencia Nacional de España ordenó devolver más de 55 millones de euros a la cantante colombiana Shakira, luego de anular las sanciones y liquidaciones fiscales relacionadas con el ejercicio tributario de 2011.

Según la resolución judicial, la Agencia Tributaria española no logró demostrar que la artista residiera en España más de 183 días durante ese año, requisito legal para ser considerada residente fiscal y obligada a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El fallo incluye la devolución de impuestos, multas e intereses acumulados, por una cifra que supera los 55 millones de euros, equivalentes a más de 67 millones de dólares.

El tribunal concluyó que la permanencia comprobada de la cantante en territorio español durante 2011 fue de 163 días, por debajo del límite establecido por la legislación fiscal. Además, determinó que tampoco existían pruebas suficientes para acreditar que su principal núcleo económico o familiar estuviera en España en ese período.

Durante el proceso, la administración tributaria argumentó que la relación sentimental de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué respaldaba su residencia fiscal en el país. Sin embargo, los magistrados señalaron que en ese momento no existía vínculo conyugal entre ambos ni hijos menores residiendo en España que permitieran establecer un núcleo familiar legal.

Tras conocerse la decisión, la artista aseguró que nunca cometió fraude fiscal relacionado con sus ingresos de 2011 y sostuvo que las autoridades no pudieron demostrar las acusaciones en su contra.

El abogado de la cantante también criticó el actuar de Hacienda española y afirmó que el fallo representa un precedente frente a actuaciones administrativas que consideró excesivas.

La resolución pone fin a una disputa fiscal que se prolongó durante ocho años, aunque la Agencia Tributaria confirmó que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

En procesos anteriores, Shakira aceptó en 2024 una multa millonaria tras reconocer irregularidades fiscales correspondientes al período entre 2012 y 2014, acuerdo que le permitió evitar un juicio y una posible condena de prisión.

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