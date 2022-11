Encuesta de EY: Emprendedores afroamericanos y latinos ven fuerte crecimiento, pero menos oportunidades de negocio a largo plazo

Escucha este artículo Escucha este artículo

La encuesta reveló que, aunque el 62% de los empresarios afroamericanos y latinos continúan viendo un crecimiento positivo en los ingresos, también experimentaron una disminución de 16 puntos en las ofertas de colaboración empresarial.

A pesar de las continuas barreras sistémicas y otros desafíos externos, los empresarios afroamericanos y latinos siguen experimentando un crecimiento en los ingresos, según la encuesta de 2022 de la Red de Acceso para Emprendedores de EY, realizada por Ernst & Young LLP (EY EE. UU.). Este estudio de seguimiento, que se basa en los hallazgos de la encuesta inaugural de 2021, también revela que el fuerte desempeño empresarial no se traduce en oportunidades a largo plazo. Solo el 34% de los emprendedores encuestados recibieron ofertas de colaboración empresarial en el último año, frente al 50% en 2021.

«Mientras los empresarios afroamericanos y latinos experimentan una tendencia al alza en los ingresos empresariales y en la atención, una disminución en las oportunidades de crecimiento a largo plazo destaca la necesidad de apoyo», dijo Lee Henderson, líder privado de EY y patrocinador ejecutivo de la Red de Acceso para Emprendedores de EY. «Es momento de no solo prestar atención sino de actuar para apoyar estos negocios como consumidores e inversores».

La encuesta fue encargada por la Red de Acceso para Emprendedores de EY, un programa nacional ejecutivo y acelerador de negocios diseñado para emprendedores afroamericanos y latinos. Esta investigación analizó las experiencias únicas de los empresarios afroamericanos y latinos al enfrentarse a desafíos externos como la inflación, los problemas de la cadena de suministro y la actual pandemia. También reflexiona sobre cómo el entorno social y político actual los afecta a ellos, a sus negocios y a sus perspectivas, en comparación con 2021.

Estas son las conclusiones principales:

Crecimiento moderado de ingresos y atención sostenida:

La mayoría (62%) de los emprendedores afroamericanos y latinos continúan experimentando un crecimiento positivo en los ingresos, en comparación con el 73% en 2021.

Alrededor del 97% de los emprendedores están recibiendo al menos la misma cantidad de atención que hace un año, y más de dos tercios (68%) dicen que están recibiendo más atención en 2022 que en 2021. Sin embargo, es más probable que los empresarios latinos estén significativamente preocupados este año con respecto a la probabilidad de que la atención proporcione solo un impulso a corto plazo.



Amenazas empresariales:

Más de dos de cada cinco (43%) de los emprendedores encuestados ven la escasez y los retrasos en la cadena de suministro como una amenaza principal, seguida de la competencia empresarial (39%) y el acceso al capital (38%).

Solo uno de cada cuatro (27%) dice que atraer y retener talento es una de las principales amenazas, a pesar del mercado laboral históricamente ajustado.

El reconocimiento corporativo tiene un impacto positivo:

Casi todos los encuestados (98%) afirman que su negocio ha sido impactado positivamente por el reconocimiento de las grandes corporaciones en días o meses como el Mes de la Historia Negra o el Mes de la Herencia Hispana. Esta atención ha dado lugar a una mayor visibilidad en los medios de comunicación, a una mayor presencia en las redes sociales o un aumento en los ingresos.

Disminución de las ofertas empresariales:

Este año se produjo un descenso de 16 puntos en la recepción de ofertas de cooperación empresarial (50% en 2021 y 34% en 2022) y de nueve puntos en la recepción de donaciones o ayudas para apoyar su negocio (47% en 2021 y 38% en 2022). Los empresarios afroamericanos se vieron especialmente afectados, con una caída de 39 puntos año tras año. Entre los encuestados, el 58% recibió donaciones o ayudas en 2021 y solo el 19% declaró lo mismo en 2022.



A medida que los empresarios afroamericanos y latinos continúan buscando recursos para obtener capital, desarrollar alianzas comerciales y ampliar sus empresas, los programas aceleradores como la Red de Acceso para Emprendedores de EY (EAN por sus siglas en inglés) pueden ayudar a formar conexiones que pueden crear un mayor crecimiento a largo plazo.

«Cuando me ofrecieron una importante oportunidad de contratación con un notable cliente corporativo, mis conexiones con EAN me brindaron un asesoramiento invaluable sobre cómo conseguir el trabajo», dijo Jessica Johnson-Cope, directora ejecutiva de Johnson Security Bureau, Inc. «Como resultado, mi empresa obtendrá un aumento interanual del 33% en horas facturables. Me sorprendió que cuatro ejecutivos de EY invirtieran su tiempo para ayudarme a ampliar aún más mi empresa y a hacer realidad esta gran oportunidad de crecimiento».

La cohorte actual del programa incluye a más de 89 empresarios afroamericanos y latinos de todo EE. UU. y conecta a los participantes con recursos, redes y tutoría individual para cerrar brechas de disparidad que existen desde hace tiempo.

Metodología

Esta encuesta fue realizada por Wakefield Research entre 250 empresarios afroamericanos y latinos establecidos de organizaciones con ingresos en el rango de $2 millones a $25 millones de dólares. La encuesta se realizó mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea entre el 17 y el 29 de junio de 2022.

