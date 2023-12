Enrique Iglesias se asocia con Influence Media

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fotografía Credit-Aviva-Klein-scaled

Enrique Iglesias, artista, compositor y ganador de un premio GRAMMY® con certificación diamante, eInfluence Media Partners (Influence Media), una plataforma de derechos musicales, han anunciado un nuevo e importante acuerdo de asociación. Influence Media y Enrique Iglesias se asocian en la gestión de los derechos de su música grabada antes de 2021, incluidos sus masters independientes y los derechos de autor de la música grabada con Universal, junto con los derechos de nombre, imagen y semejanza (“NIL”) para ampliar futuras oportunidades de licencias. Es el primer acuerdo NIL de Influence Media desde la creación de la empresa y se basa en su enfoque de colaboración para trabajar con artistas.

“Mis canciones tienen un gran significado tanto para mis fanáticos como para mí. Me entusiasma trabajar con el equipo de Influence Media. Estoy seguro de que construiremos una asociación duradera para mi música y futuros proyectos”, dijo Enrique Iglesias.

“Enrique es un ícono mundial y tenerlo como parte de nuestra familia de Influence Media es un momento trascendental para nosotros”, dijo Lylette Pizarro, fundadora y socia codirectora de Influence Media. “Durante un cuarto de siglo, ha cautivado a sus fanáticos en todo el mundo con éxitos que encabezan las principales listas y baten récords. Desde ‘Experiencia religiosa’ hasta ‘Hero’ y ‘Bailando’, pasando por ‘I Like It’ y ‘Be With You’, hay pocos artistas que se acerquen a lo que Enrique ha logrado comercialmente. Ha desempeñado un papel fundamental en la introducción de la música bilingüe. No podríamos estar más emocionados de asociarnos con una de las figuras más reconocidas de la música moderna”.

Este anuncio llega durante la gira Trilogy Tour del artista por Norteamérica, con todas las entradas agotadas. Enrique Iglesias también volvió recientemente al puesto n.º 1 de la lista latina de Billboard con su nueva canción, “Así Es La Vida”, el primer sencillo de su próximo y último álbum que se lanzará en febrero de 2024 y que incluirá colaboraciones sorpresa.

La prioridad de Influence Media es conectar aún más a Enrique Iglesias con su apasionada base mundial de fanáticos y, al mismo tiempo, aprovechar nuevas audiencias potenciales a través de oportunidades de asociación estratégica y sólidas campañas de marketing. La empresa funcionará como una extensión de su equipo y defenderá el futuro de Enrique Iglesias al crear oportunidades únicas a través de su catálogo actual, próxima música y propiedad intelectual. Este enfoque empodera a los artistas y garantiza que su música perdure para las generaciones futuras.

Enrique Iglesias estuvo representado por Mitch Tenzer y John Branca, de Ziffren Brittenham LLP, quienes fueron fundamentales en el desarrollo de esta asociación y en la negociación del acuerdo. Influence estuvo representada por Lisa Alter de Alter, Kendrick and Baron.

“Ha sido un honor formar parte del equipo de Enrique durante más de dos décadas. No solo es el artista latino más exitoso de todos los tiempos sino que también es uno de los más destacados y queridos de su generación. Enrique fue muy selectivo a la hora de elegir un socio para potenciar su ya monumental legado”, dijo John Branca, socio y director de música de Ziffren Brittenham LLP.

Con 40,000 millones de reproducciones en todas las plataformas, Enrique Iglesias sigue siendo el artista latino más importante de todos los tiempos, con un catálogo inigualable en el que destacan sus números uno en todas las listas Billboard y un récord de 27 sencillos en el puesto n.º 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, con 39 sencillos en el Top 10. Estas canciones abarcan “Bailando”, “Hero”, “I Like It”, “Tonight (I’m Lovin’ You)”, “Cuando me Enamoro”, “Experiencia Religiosa”, “Súbeme la Radio”, “Escape” “El Perdón” y su gran fusión de 1999, “Bailamos”, por nombrar algunas. En definitiva, Enrique Iglesias se destaca como uno de los artistas musicales de mayor éxito comercial de la historia desde su clásico debut autotitulado de 1995, Enrique Iglesias. En el año 2020, Enrique Iglesias fue reconocido oficialmente por Billboard como el “Mejor artista latino de todos los tiempos”.

Enrique Iglesias es el último artista que se une a Influence Media como parte de su estrategia de inversión basada en “modern evergreens”, canciones y artistas con un fuerte potencial de impacto a largo plazo en la cultura pop. Influence Media invierte en propiedad intelectual musical de artistas de diferentes géneros con el respaldo de BlackRock Alternative Investors y Warner Music Group. Hasta la fecha, este fondo ha invertido en más de 26 catálogos de diferentes artistas y compositores exitosos, como Blake Shelton, Future, Julia Michaels, The Stereotypes, Ali Tamposi, Skyler Stonestreet, el coguionista de Harry Styles, Tyler Johnson, entre otros.

Compartir esta nota