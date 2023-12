España salta al segundo lugar en el ranking

Escucha este artículo Escucha este artículo

Joaquín Muñoz, Team Argentina. Foto: Jersson Barboza

La acción fue intensa y rápida en el sexto día del Campeonato Mundial Juvenil ISA 2023 (WJSC). Las olas de Praia da Macumba proporcionaron a cada heat mucha actividad, especialmente con surfistas de tan alta calidad en cada enfrentamiento.

Por segundo día consecutivo se acorto la competición debido a las condiciones. Los dos últimos heats de la Ronda Principal 3 Femenina Sub-16 se completaron antes de que se llevara a cabo la Ronda Principal 4 en cada división.

La clasificación por equipos volvió a sufrir una gran sacudida. A pesar de perder a cuatro surfistas hoy, Australia mantuvo el liderazgo, mientras que España dio un gran salto, pasando del octavo lugar al segundo. Le siguen Estados Unidos, Portugal y Brasil.

Tres surfistas lograron superar el rango del excelente: Lanea Mons (HAW), Hans Odriozola (ESP) y Kohai Fierro (TAH) lograron cada uno olas de 8,00. Fierro ha estado obteniendo consistentemente puntajes entre los totales más altos de cada día y la joven de 17 años, la menor de las tres hermanas Fierro, está enfocada en ganar la medalla de oro.

“Estoy aquí por una razón. Eso es lo que estoy buscando, así que estoy tratando de ir heat por heat, tratando de conseguir esas buenas olas, llegar a la final y hacerlo lo mejor posible. Las condiciones son difíciles, hay buenas olas pero con un periodo lento. Obtener ese 8 es definitivamente un impulso de confianza. Así que sí, estoy feliz”.

Las condiciones significaban que los heats podían cambiar en cuestión de segundos. Kai Odriozola (ESP) cerro el día después de otra convincente victoria en su heat en la división Sub-18.

“Hay que estar abierto a moverse todo el tiempo”, dijo Odriozola. “Porque las olas nunca vienen en el mismo lugar y no hay una gran diferencia entre las grandes series y las olas normales. Por lo tanto, no es necesario esperar demasiado para obtener puntuaciones”.

Después de ocupar el cuarto lugar durante gran parte de su serie, Joaquín Muñoz (ARG) encontró dos puntajes en los últimos 3 minutos para avanzar junto con Rylan Beavers (HAW), quien encontró sus dos puntajes al comienzo de su heat en el masculino Sub-18. Un Muñoz apasionado estaba muy feliz de progresar, al igual que su hermana menor Victoria Muñoz (ARG) en la Sub-16 Femenina.

Con 90 segundos restantes y solo una ola con un puntaje de 0.73, Catalina Zariquey (PER) pudo agarrar una buena ola en su heat Sub-16 de la Ronda 4, obtener un 6.17 y avanzar al segundo lugar detrás de Eden Walla (USA). Fue el segundo heat tenso del día para la joven de 14 años, quien también pasó el primero del día en segundo lugar después de presionar a la destacada Milla Brown (AUS), bloqueando la oportunidad de la australiana de avanzar.

Las dos medallistas femeninas sub-16 de 2022, la medallista de bronce Mirai Ikeda (JPN) y la medallista de cobre Tya Zebrowski (FRA), fueron eliminadas en la Ronda 4. Después de dar una clase magistral en el primer heat del día, Ikeda no pudo en su heat posterior. Mientras tanto, Zebrowski no pudo agarrar su primera ola hasta que faltaban menos de 4 minutos en la cuenta regresiva y no le alcanzo para seguir.

No se pudo borrar la sonrisa del rostro de Mateo Cadena (MEX), quien abrió el heat ante Lucas Owston (USA), Jackson Dorian (HAW) y João Mendoça (POR) con un 6.33, controlando el heat hasta el minuto final para eliminar a dos de los nombres más importantes de su división: Owston y Dorian.

“No creo que haya palabras que puedan explicarlo, ya sabes, ganar el heat”, dijo Cadena. “Es simplemente increíble. Estaba tan emocionado de tener esa primera ola desde el principio. Fue un gran alivio. ‘ Obviamente estaba nervioso al principio, pero una vez que estoy en el agua, trato de relajarme, ya sabes, no pensar contra quien compito, solo trato de surfear como siempre”.

