Estas son son las calles que estarán cerradas desde este fin de semana por la celebración de los Juegos San Salvador 2023 

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, brindó detalles de la gestión de tránsito vehicular que habrá a partir de este fin de semana debido a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“El 1 de julio (reconocimiento 2:00 p.m. a 3:30 p.m.) y el domingo 2 de julio (competencia Media Maratón y Marcha 12:00 a.m. a 2:00 p.m.) tendremos cierre en el sector de la av. Olímpica, 49 av. Sur, blvr. de Los Héroes hasta autopista Norte”, explicó.

Cierre de Bulevar de los Héroes y 49 Av Sur .

Para el martes 4 de julio (reconocimiento 8:00 a.m. a 11: a.m.) y miércoles 5 de julio (competencia 6:00 a.m. a 1:00 p.m.) se tendrá un evento de ciclismo en la carretera El Litoral hacia Zacatecoluca, desde el km 53 hasta Ichanmichen.”, agrega el viceministro.



“El 6 de julio (reconocimiento 9:00 a.m. a 12:00 m) y el viernes 7 de julio (competencia 6:00 a.m. a 4:00 p.m.) se cerrará la av. Jerusalén desde el redondel Luceiro hasta el redondel D’Abuisson. El redondel Masferrer no se verá afectado”, agregó el viceministro.

Para los días jueves 6 de julio (2:00 p.m. a 3:30 p.m.) y viernes 7 de julio (5:00 a.m. a 7:30 p.m.) habrá cierres frente a Metrocentro sobre el Bulevar de Los Héroes.

Además, Bulevar Costa del Sol, desde La Puntilla hasta el restaurante El Lomo y la Aguja habrá cierre total de ambos carriles y todas sus intersecciones.

“Recordemos que para el jueves 6 de julio la Asamblea decretó teletrabajo y para el viernes 7 se decretó asueto nacional, a fin de no afectar a las personas que circulan normalmente por los sectores con cierres”, dijo el viceministro

