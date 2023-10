Este sábado 14 de octubre tendrá lugar el eclipse solar anular, conoce la hora en que podrá verse en El Salvador 

Escucha este artículo Escucha este artículo

Este sábado 14 de octubre se desarrollará el eclipse solar anular y se podrá ver de forma parcial desde Centroamérica, sin embargo las autoridades hacen un llamado a tener precaución.

Este eclipse se caracteriza porque la luna se interpondrá entre el sol y la tierra, dando lugar a un eclipse anular. Estos eclipses ocurren “cuando un objeto en el espacio, como un planeta o una luna, pasa a través de la sombra de otro objeto en el espacio, haciendo que el sol parezca bloqueado” , detalla la NASA.

La entidad agrega que, en el eclipse solar anular, como la luna está más lejos de la Tierra parece más pequeña, no bloquea la vista completa del sol. Cuando la luna esté frente al sol, se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande. “Esto crea lo que parece un anillo alrededor de la luna”, enfatiza la Nasa.

Ante esto, el Ministerio de Medio Ambiente explica que el eclipse solar tiene luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma, por tal razón su exposición directa al ojo humano puede provocar riesgos irreversibles.

Medio Ambiente insiste en que no se debe usar radiografías, lentes para sol, cristales, botellas, ni cualquier otro objeto que no brinde protección. Además, no es recomendable ver el eclipse solar a través de cámaras, telescopios, binoculares u otros dispositivos similares sin filtros profesionales.

Los únicos lentes que funcionan para ver el fenómeno astronómico son los certificados con el ISO 12312-2 2015, especificó Medio Ambiente.

Se estima que el eclipse inicie alrededor de las 10 de la mañana y finalice a la 1:30 de la tarde del sábado 14 de octubre.

Según la Asociación de Astronomía de El Salvador, estos son las horas en que se podrá ver el eclipse en el país.

Las horas de inicio, máximo y final del próximo eclipse del 14 de octubre son las siguientes:

San Salvador: Inicio 9:59 AM Máximo 11:41 AM Final 1:26 PM

Santa Ana:Inicio 9:58 AM Máximo 11:39 AM Final: 1:25 PM

San Miguel: Inicio 10:01 AM Máximo 11:43 AMFinal 1:29 PM

Compartir esta nota