Exagente de la PNC recibe 15 años de prisión por extorsión en Santa Tecla

ElSalvador–Óscar Daniel Hernández Meléndez, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), fue condenado a 15 años de prisión por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima protegida.

La Fiscalía General de la República, informó que Hernández Meléndez colaboraba con un grupo de pandilleros que exigía $25 semanales a la víctima bajo amenazas de muerte para él y su familia. Ante el temor de ser agredido, la persona afectada accedió a realizar los pagos, pero posteriormente denunció los hechos ante las autoridades.

Como parte de la investigación, agentes especializados en casos de extorsión realizaron diligencias junto a la Fiscalía para identificar a los miembros de la estructura criminal. Durante las pesquisas se determinó que Hernández Meléndez actuaba en coordinación con los pandilleros, facilitando las exigencias de pago.

Para documentar el delito y recabar pruebas irrefutables, el ministerio público implementó un operativo de entrega bajo vigilancia policial. El 2 de noviembre de 2011, la víctima entregó los $25 a tres integrantes de la pandilla en Santa Tecla, La Libertad Sur, dos de los cuales ya habían sido condenados en procesos anteriores. Hernández Meléndez no fue detenido en ese momento.

Posteriormente, el exagente fue localizado y detenido tras emitirse una orden de captura. En el juicio llevado ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, Hernández Meléndez fue declarado culpable y recibió la pena correspondiente de 15 años de cárcel.

La condena refleja el esfuerzo del sistema judicial por procesar casos de extorsión en los que participan agentes policiales en colaboración con estructuras criminales.

