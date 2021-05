Eyebrown Design inaugura nueva tienda en Metrocentro

Redacción y Fotografía por: Fredy Ortiz.

La franquicia brasileña Eyebrow Design inauguró este 30 de abril su nueva tienda en la octava etapa del Centro Comercial Metrocentro, en la cual ofreció a sus clientes la promoción del 20% off en servicios para la primera sesión de tratamiento.

De acuerdo a Eyebrow Design esta es su segunda tienda en el país para ofrecer servicios novedosos y tratamientos de última generación especializados en cejas, utilizando una técnica exclusiva para el diseño perfecto.

Asimismo, informaron que la marca brasileña ofrece los servicios de transformación y recuperación de cejas de forma natural y orgánica, también depilaciones faciales todos realizados por profesionales. Además, cuentan con una línea completa de productos y tratamientos que hidratan, estimulan el crecimiento, previenen la caída y fortalecen los vellos.

“En Metrocentro buscamos ofrecer espacios únicos y marcas que establecen tendencias, hoy con Eyebrow Design, sumamos otra opción innovadora y profesional. Invitamos a nuestros clientes a que visiten esta nueva tienda ubicada en la octava etapa del Centro Comercial para que puedan conocer todos los servicios que ofrecen”, dijo la jefa de marca de Metrocentro Lynda Cabrero.

Por último, Eyebrow Design invita a toda la población en general para que disfruten de las novedades que traen, en esta temporada de apertura en la que contarán con la promoción del 20% off en servicios en su primera sesión de tratamiento. Pueden visitar la tienda en Metrcocentro con horarios de lunes a sábado de 09:00 a.m. a 7:00 p.m. y día domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para conocer mas sobre las promociones y actividades de Eyebrow Design pueden seguir las redes sociales en Facebook como @EyebrowDesignMetrocentro y en Instagram como eyebrowdesignmetrocentro_sv.