Fallece icónica actriz de Hollywood en los incendios de Los Ángeles

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Dalyce Curry, de 95 años, una icónica actriz de Hollywood, que fue víctima de los incendios que desde hace días azotan a la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la actriz fue encontrado por los equipos de rescate entre los escombros de su casa, pues las llamas consumieron la propiedad casi por completo. Posteriormente, el departamento forense confirmó la identidad.

Curry, fue conocida por sus papeles en películas clásicas como ‘Los Diez Mandamientos’, ‘The Blues Brothers’ y ‘Lady Sings the Blues’,

Dalyce, conocida cariñosamente por su familia como ‘Momma D’, había vuelto a su casa la noche del martes 9 de enero: la llevó su nieta, Dalyce Kelley, tras un día de citas médicas.

La tragedia se desató al día siguiente, cuando Kelley recibió un mensaje informando que la electricidad en la casa de su abuela había fallado. Inmediatamente, decidió acudir al lugar para ayudar. Sin embargo, la escena que encontró fue terrible. Un oficial de policía le comunicó: «Lo siento, la propiedad de tu abuela ha desaparecido. Se quemó por completo.»

A pesar de las esperanzas iniciales, la realidad fue desgarradora. Kelley fue trasladada por la Guardia Nacional a lo que quedó de la casa de su abuela y, tal y como asegura, «era una devastación total. Todo había desaparecido, excepto su Cadillac azul.»



Mientras la búsqueda de su abuela seguía en curso, Kelley mostró las ganas de que se obrara un milagro, pero la familia era consciente de la gravedad del asunto: «Honestamente, no nos sentimos muy esperanzados de que ella siga aquí con nosotros.» Sus palabras reflejaban la mezcla de dolor y frustración que sentían los seres queridos de Dalyce, especialmente en relación con los sistemas de emergencia y las evacuaciones tardías.

«Nuestras almas están doloridas, nuestros corazones están rotos. Ella amaba Altadena. No hay nadie que quisiera más esa ciudad que mi abuela. Ella decía que aún no había empezado a vivir, así que sabía que estaría aquí más allá de los 100 años. Aún quería salir, quería encontrar un marido…», comentó Kelley, recordando el espíritu jovial y lleno de vida de su abuela.

La nieta de la actriz criticó la falta de preparación de las autoridades locales: «Tienen que hacerlo mejor con el sistema de emergencia porque esa era una comunidad de personas mayores. Hay muchos jubilados allí, y no podemos depender solo del teléfono móvil, porque las personas mayores realmente no usan móviles. No es la única manera en que deberíamos notificar a la gente sobre las órdenes de evacuación.»

Al menos 24 personas han fallecido en los incendios en Los Ángeles, los cuales no han podido ser sofocados en su totalidad.

