“Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)” se lanza a nivel mundial por Anthem Récords

Por: Fredy Ortiz

Este 24 de diciembre, Anthem Records lanzó para el mundo el video musical del ícono internacional “Feliz Navidad 50th Anniversary (FN50)”, una nueva grabación del clásico bilingüe “Feliz Navidad” de José Feliciano.

Una grabación revolucionaria durante la pandemia global de la COVID que contó con los últimos avances en animación y efectos especiales para crear un estudio virtual de grabación a nivel global, que hizo posible generar la ilusión de que los artistas estaban grabando en salas contiguas.

El video celebra el 50. ° aniversario del clásico de Navidad “Feliz Navidad” de José Feliciano, con la presentación de un diverso elenco de más de 30 superestrellas incluyendo a José Feliciano, Jon Secada, Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda, Big & Rich, Shaggy, Michael Bolton, entre muchos artistas más.

El artista puertorriqueño, José Feliciano, compositor, guitarrista y nueve veces ganador del premio GRAMMY, incluyendo un Premio a la Excelencia Musical por su contribución a la música. Es conocido por sus múltiples éxitos internacionales, incluyendo su interpretación de “Light My Fire” de The Doors, “Che Sarà”, “La Copa Rota”, la banda sonora “¿Por qué te Tengo que Olvidar?”, “Chico and The Man” del exitoso programa de televisión, y su interpretación de “California Dreamin”, que se incluyó en la aclamada película de Quentin Tarantino Once Upon A Time In Hollywood y fue una de las pistas más reproducidas en línea de su banda sonora.

El tema fue dirigido por Helen Murphy y Kash Tahen, y se lanzó inicialmente durante este mes en exclusiva para miembros de Amazon Unlimited como parte de una amplia alianza global entre Feliz Navidad 50th y Amazon. El video musical se estrenó para el público en Good Morning America y da continuidad a la celebración del aniversario 50 del clásico inmortal “Feliz Navidad” de Feliciano, la canción bilingüe más famosa del mundo en todos los tiempos.

El tema titulado “Feliz Navidad” escrita e interpretada por José Feliciano, es una de las canciones de Navidad más apreciadas y mejor vendidas de todos los tiempos. El 14 de diciembre de 2020, “Feliz Navidad” alcanzó la posición 10 en el Billboard Hot 100 por primera vez en sus 50 años de historia. Esta es la canción bilingüe de Navidad más famosa de todos los tiempos, y fue reconocida por ASCAP como “una de las 25 canciones más reproducidas y grabada alrededor del mundo”.