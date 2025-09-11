FGR incauta 19 microbuses de la ruta 52 ligados a la pandilla 18

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la incautación de 19 microbuses de la ruta 52, como parte de un proceso de materialización de bienes vinculados a una estructura de la pandilla 18.

De acuerdo con el ministerio público, la cabecilla del grupo es Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, quien presuntamente controlaba varios establecimientos comerciales ubicados en el barrio San Esteban. Estos negocios funcionaban como prostíbulos y cervecerías que también eran utilizados para la distribución de drogas.

La Fiscalía señaló que Cárcamo mantiene relación con la pandilla 18 Revolucionarios desde el año 2007 hasta la actualidad. Según la investigación, a través de los negocios que administraba, la imputada generaba ingresos por medio de la trata de personas y actividades ilícitas vinculadas a la estructura.

#ExtinciónDeDominio | Hoy, la @FGR_SV continúa el procedimiento de materialización de los inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo, ligado a una estructura del Barrio 18 que se dedicaba a la explotación sexual y otros delitos.



Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, líder de… https://t.co/itwFobUvP8 pic.twitter.com/Nijls4CoeK — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 10, 2025

