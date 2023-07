Fiestas Julias, entre orquestas y seguridad

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Mauricio Rodríguez

Quizá por mi carácter y mi formación un tanto conservador desde mi niñez, no he sido dado a participar en el marco de las fiestas julias en la ciudad de Santa Ana, las que se celebran desde el 17 al 26 de julio teniendo como días principales y según la Ley de Asuetos Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, los días 24, 25 y 26 del mismo mes.

Creo es importante remontarse a la historia de como se originan estas famosas festividades, se dice que los festejos patronales tienen su origen el 26 de julio de 1569, cuando el entonces obispo de Guatemala Bernardino Villalpando visitó Sihuatehuacán ( antiguo nombre de esta población), que en lenguaje Nahuat significa Ciudad de Sacerdotisas, quedando impresionado con la belleza del lugar y bautizándolo así como se conoce ahora, Santa Ana, a su vez era parte de las funciones que los peninsulares y los criollos de la época tenían como función nombrar poblaciones y justo eso ocurre.

La actual Santa Ana como segunda ciudad en importancia del país, tiene una rica historia basada en la producción cafetalera, la cual en su época de oro permitió la construcción de iconos de la arquitectura que ahora forma parte del centro histórico entre ellos, el Casino la Catedral y el Teatro uno de los mas bellos de la región construidos a inicios de los años de 1900; años antes se había construido la Escuela de Artes y Oficios Mariano Méndez ( ahora bien protegido), que inicio labores en 1855 y el Palacio Municipal que data desde 1883; por otra parte nuevas generaciones de Santanecos fueron construyendo a iniciativa privada o estatal edificaciones icónicas como son el Colegio Bautista y el edificio que albergó al desaparecido Colegio La Asunción ahora ocupado por instituciones educativas del sector público ( Escuelas Napoleón Ríos, Humberto Quintero, Biblioteca Pública y kínder Federico Vides), es decir el Centro Histórico de Santa Ana es rico culturalmente hablando.

La personalidad del santaneco es única pues su tono de voz y buenos modales permite que en la actualidad un buen segmento de población joven son contratados por empresas nacionales e internacionales en los conocidos “Call Center” y empleos afines.

La intención de presentar parte de su historia, es para que se conozca a nivel nacional e internacional algunas pinceladas de nuestra historia, pero lo que en realidad busco destacar es lo más contemporáneo derivado del descuido en el que alcaldes y alcaldesa de pasados gobiernos hicieron caer a la histórica Ciudad Morena, la Ciudad de los 44 o en términos deportivos como se le identifica la “Cuna del Tigre” en alusión al equipo locas CD FAS, lo cierto es que la actual gestión municipal, se destaca por la eficiente coordinación con las entidades gubernamentales lideradas por el Presidente Bukele y el gobierno municipal para reconstruir gran parte de la red vial de la ciudad, algo que durante muchas décadas no se veía, así como la construcción de pasos multinivel, en el caso particular zona de Unicaes, pero lo que mas destaca es que el clima de seguridad que ahora se respira, pues permite se genere y se promueva la dinamización de la , desde los mas pequeños hasta los medianos y los grandes, quienes ahora puede destinar lo que antes se pagaba en la mal llamada “renta”, lo que se le pagaba de manera forzada a los pandilleros hoy día lo destinan a potenciar sus _

Negocios e inversiones.

Como dije al principio, mi formación y mi carácter conservador y quizá un tanto recatado no me permitió tener una niñez con participación o involucramiento en actividades relacionadas con las fiestas patronales, pero si puedo referirme al Carnaval Juliano que en sus primeras ediciones se realizaba en la llamada 20 Calle poniente (zona del IVU) y recuerdo que cerca de donde veía las presentaciones asesinaron a sangre fría a un cadete que andaba de licencia; posteriormente trasladaron dichos festejos a la conocida 25 calle poniente y durante el primer año de una alcaldesa del partido Arena, las pandillas lanzaron una fuerte amenaza y se desarrollaron en un clima tenso e inseguro me refiero a las fiestas de 2018; ahora me permito establecer una comparación con el carnaval juliano desarrollado el pasado 22 de julio con un ambiente pleno en términos de seguridad, el cual y de manera previsoria el señor alcalde utiliza un cuadrante de calles y avenidas que presagiaban un carnaval sin precedentes, y así ocurrió donde la población santaneca pudo disfrutar y donde el comercio local se desarrolló en gran manera.

Es así como Santa Ana tiene sus fiestas y particularmente su carnaval juliano único en su genero y donde destaca la seguridad publica que es una constante del Presidente de la Republica Nayib Bukele al buscar salvaguardar la vida de todos los salvadoreños

