Finaliza el Surf City El Salvador ISA World Master Surfing Championship 

La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, participó en el acto de clausura del Surf City El Salvador ISA World Masters Surfing Championship, que reunió a leyendas del surf del mundo, con la participación de más de 90 atletas, procedentes de 28 países.

“Ha sido un privilegio verlos surfear las mejores olas de El Sunzal, aquí en El Salvador, la verdad que no les puedo explicar la emoción, pero sobre todo el orgullo que me da ver a mi generación y a otras generaciones surfear nuestras olas y diciendo que han vuelto a nacer, pero sobre todo me da mucho orgullo que todos han dicho que están en un nuevo El Salvador”, comentó la funcionaria.

Con el cierre de este campeonato, El Salvador se posiciona como un socio confiable para la realización de eventos internacionales.

“Ayer, uno de los atletas decía que agradecen por haber estado pendiente de todos los detalles y a todo el equipo y a todos los salvadoreños, pero que había una persona que era la que hacía el origen de todo esto que está pasando en surf en El Salvador, quien está enseñando que el surf es una herramienta fuerte para el desarrollo de las comunidades y de un país, y ese es el Presidente Bukele”, añadió Valdez.

En la categoría de kahunas 60+ los ganadores fueron Becky Benson, de Hawái, y el francés Eric Graciet; asimismo, en grand masters 50+, Scott Schindler, de Australia, y Rochelle Ballard, de Hawái, se coronaron con las respectivas medallas de oro. Por su parte, en la categoría masters 40+ los campeones fueron Diego Rosa, de Brasil, y Melanie Bartels, de Hawái.

En el caso de los equipos, Brasil se llevó el primer lugar, Hawái en segundo, Australia y Francia en tercero y cuarto lugar respectivamente. El presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA), Fernando Aguerre, agradeció a El Salvador por esta nueva competencia que realiza con éxito y destacó el buen ambiente de seguridad y paz que vive el país.

“El Salvador es una de las naciones más pequeñas de América, que pasó momentos difíciles y ahora disfruta de un momento de paz y un crecimiento de la economía, el empleo y los valores más importantes”, comentó Aguerre.

