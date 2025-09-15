Fine de semana deja dos fallecidos por accidentes de tránsito

Día a Día News

ElSalvador–Durante este fin de semana, distintas carreteras del país registraron varios accidentes de tránsito que dejaron al menos dos personas fallecidas y 26 lesionadas, según reportes de instituciones de socorro y la Policía Nacional Civil (PNC).

La madrugada del sábado, Cruz Verde Santa Anita atendió un accidente en la 25 avenida Norte, San Salvador, donde un motociclista y su acompañante colisionaron contra una acera. Más tarde, la misma unidad reportó otro incidente entre las avenidas Olímpica y Norte, en el que un vehículo particular y una camioneta chocaron, dejando a cuatro personas lesionadas.

En la mañana del sábado, Comandos de Salvamento informó de un accidente en la vía que conecta Guacotecti con la comunidad de San Fidel, distrito de Sensuntepeque. Aunque no se precisó el número de afectados, se confirmó la presencia de varias víctimas.

Antes de las 10:00 a.m., un motociclista resultó lesionado en la carretera Panamericana, a la altura del American Industrial Park, tras impactar con un vehículo, informó Comandos de Salvamento. Por la tarde, otro motociclista sufrió múltiples lesiones al colisionar con un sedán en la intersección de la alameda Roosevelt y la 45 avenida Sur, San Salvador, siendo trasladado a un centro asistencial.

En la misma jornada, un motociclista fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera antigua que conecta San Salvador con Santa Ana. Durante la madrugada del domingo, otro motociclista sufrió una caída en el kilómetro 59 y medio de la misma carretera, presentando edema en el párpado derecho, una herida cortante en el pulgar derecho y deformidad en una parte del muslo, según reportó Comandos de Salvamento.

La filial Ilopango de Comandos de Salvamento confirmó también el fallecimiento de un motociclista en el bulevar del Ejército. Al llegar al lugar, la víctima estaba atrapada debajo de un vehículo y ya no presentaba signos vitales.

Además, en la carretera Panamericana, cerca de una pasarela y un supermercado, se atendió a un motociclista semiinconsciente, mientras que en el kilómetro 24 y medio otro conductor derrapó y sufrió múltiples lesiones. Entre los afectados se reportaron César Alexander Jiménez y Steven Galdámez Morales.

En el cantón El Tobalón, distrito de San Juan Talpa, un motociclista de 27 años murió tras perder el control y salirse de la carretera, según la PNC.

Entre el 1 de enero y el 13 de septiembre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 15,044 accidentes de tránsito con 9,075 personas lesionadas. El portal, que recopila información de la PNC, también confirma 824 fallecidos durante este tipo de emergencias, 68 menos que en el mismo período de 2024.

Compartir esta nota