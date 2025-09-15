Tormentas por onda tropical afectarán a El Salvador este 15 de septiembre

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que la influencia de una onda tropical acompañada de flujo de humedad favorecerá el desarrollo de tormentas este lunes 15 de septiembre en distintos puntos del país.

Durante la mañana, cuando se realizan los desfiles por el Día de la Independencia, se espera cielo parcialmente nublado y lluvias puntuales sobre la cadena volcánica y sectores de la costa.

Hacia el mediodía, las probabilidades de precipitaciones aumentarán, especialmente en la franja volcánica y en la zona norte. Para el transcurso de la tarde, el MARN prevé chubascos y tormentas dispersas.

En horas de la noche, las lluvias se intensificarán en la zona oriental y posteriormente se desplazarán hacia las regiones paracentral, central y occidental del país. La institución advirtió que durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá cálido durante el día, mientras que en la madrugada se espera un clima fresco.

Las autoridades también recordaron que la noche del sábado 13 de septiembre se reportaron inundaciones en San Miguel a raíz de las fuertes lluvias, con daños materiales confirmados por la Cruz Roja. Además, se mantiene vigilancia en el río Grande de San Miguel, debido al incremento en su caudal por las precipitaciones recientes.

