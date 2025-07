Fiscalía ordena capturas a red de fraude digital que hurtó más de $115,000

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) giró 85 órdenes de captura contra supuestos integrantes de una estructura criminal dedicada al hurto de dinero por medios informáticos. La red habría operado en al menos once departamentos del país y afectado a 20 personas, con un perjuicio económico que supera los $115,000.

Según la investigación fiscal, los detenidos usaban dos modalidades de estafa. En la primera, se hacían pasar por empleados de instituciones bancarias. A través de llamadas telefónicas o mensajes fraudulentos, contactaban a sus víctimas y, mediante engaños, les solicitaban información personal sensible, como usuarios, contraseñas y códigos de verificación de sus cuentas en línea.

Una vez con esos datos en su poder, accedían a la banca electrónica de las víctimas y realizaban transferencias o retiros, en algunos casos sin necesidad de una tarjeta física.

La segunda modalidad consistía en tomar control de las líneas telefónicas de las víctimas. Uno de los detenidos, identificado como José Stanley Campos Espinoza, era el encargado de vulnerar los chips de los números telefónicos. Esto les permitía recibir los códigos de autenticación enviados por las plataformas bancarias para realizar transacciones, sin que las víctimas se dieran cuenta.

Los delitos que se imputan a los implicados son: agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistemas informáticos, fraude de las comunicaciones agravado, hurto por medios informáticos y manipulación indebida de tarjetas inteligentes.

Entre los capturados figuran:

Santos Hilario de León

José Stanley Campos Espinoza

Katherine Victoria Ayala

Marvin Steven Valle Ascencio

Rafael Adalberto Rodríguez Rosales

Milton Edgardo Muñoz Hernández

Hellen Stephanie Avelar López

Dalila Maricela Mulato Castillo

Nelson Vladimir Palacios de la O

Héctor Isaías Hernández Reyes

Los procedimientos de captura se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) en diversos municipios de once departamentos del país: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Sonsonate, La Paz, Ahuachapán, Usulután, Cabañas, Chalatenango y Cuscatlán.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dispositivos móviles, chips telefónicos, documentación y otros indicios relevantes para fortalecer el caso.

Las personas detenidas serán presentadas ante los tribunales correspondientes en los próximos días, mientras la FGR continúa el proceso de judicialización.

Este caso se enmarca en los esfuerzos de la Fiscalía y la PNC por combatir el crimen organizado que opera en entornos digitales. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no brindar información personal a través de llamadas o mensajes no verificados, y recordaron que los bancos no solicitan claves ni códigos por esos medios.

El Ministerio Público también confirmó que las investigaciones continúan abiertas y no descartan más capturas en las próximas horas.

#Operativo | Los capturados son:

✅️Santos Hilario de León

✅️José Stanley Campos Espinoza

✅️Katherine Victoria Ayala

✅️Marvin Steven Valle Ascencio

✅️Rafael Adalberto Rodríguez Rosales

✅️Milton Edgardo Muñoz Hernández

✅️Hellen Stephanie Avelar López

✅️Dalila… pic.twitter.com/ngDgxjkJKd — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 31, 2025

Compartir esta nota