Francia supera a Marruecos (2-0) y tiene la oportunidad de revalidar su título ante Argentina

Escucha este artículo Escucha este artículo

La selección de Francia cumplió y podrá revalidar su título en la final del Mundial de Catar 2022 ante Argentina, que se celebrará el próximo domingo, después de imponerse (2-0) a Marruecos en la semifinal de este miércoles, gracias a los goles de Theo Hernández y Kolo Muani, después de un partido sólido y contundente de los de Didier Deschamps.



Liderados por un gran Kylian Mbappé, los galos fueron construyendo su dominio ante una combativa Marruecos, que vio reducidas sus opciones al mínimo nada más comenzar el partido. Walid Regragui varió su esquema habitual y apostó por una defensa de cinco con tres centrales. Sin embargo, su apuesta no funcionó y pronto salieron a relucir las costuras del combinado marroquí.



Theo Hernández adelantó a los galos nada más comenzar el choque, tras un inusual error defensivo de los africanos. Aunque pudieron igualar la contienda con las numerosas internadas de Achraf Hakimi y Hakim Ziyech, el combinado galo aprovechó la entrada al campo de Kolo Muari para sentenciar la eliminatoria a falta de diez minutos y mandar a Francia a su segunda final consecutiva.



Sin el tanteo inicial propio de un partido de esta envergadura, el combinado francés salió al campo con ganas de demostrar desde el primer minuto. Así, cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de juego, Theo Hernández encontró el hueco en la férrea defensa marroquí para adelantar a los suyos y encarrilar la eliminatoria.



El jugador del Milan se aprovechó de un rechace en el área, tras una buena jugada entre Griezmann y Mbappé, para batir a Bono, que solo había recibido un gol -en propia- en todo el torneo. Marruecos, que venía de apear a España y Portugal en los anteriores cruces, intentó contrarrestar pronto el golpe, pero Hugo Lloris sacó una buena mano al disparo lejano de Ounahi.



Buenos minutos del combinado de Didier Deschamps que incluso pudo ampliar su renta con el disparo de Giroud que se estrelló en el poste. El dominio de ‘Les Bleus’ creció ante una irreconocible Marruecos que, pese hacer aguas en defensa, volvió a tener el empate antes de irse a vestuarios. El Yamiq tuvo en sus botas el gol del Mundial, pero el poste evitó que su chilena viera portería.



Así, el conjunto marroquí no le perdió la cara al partido y tras la reanudación se lanzó a por el choque. Los africanos empezaron a llegar con más peligro sobre la portería defendida por Hugo Loris e incluso metieron el miedo en el cuerpo con la ocasión de Attiat-Allah y En Nesyri. Los de Walid Regragui consiguieron replegar a Francia en su campo, aunque la rapidez de los hombres de ataque de Deschamps siguió siendo una amenaza para los africanos.



De hecho, cuando mejor estaba el conjunto marroquí, la actual campeona del mundo volvió a exhibir pegada y sentenció el choque por medio de Kolo Muani. El delantero del Eintracht Frankfurt mandó a guardar el primer balón que tocó tras salir al campo, después de una gran jugada de Mbappé dentro del área.



Sabedores de la dificultad de la gesta, Marruecos no frenó su ímpetu en los instantes finales y no se resignaron ante la superioridad de un combinado francés que frenó cualquier atisbo de remontada. Koundé sacó bajo la línea el último intentó marroquí, la primera selección africana en una semifinal de Copa del Mundo, antes de que el árbitro señalara a Francia el camino a la que será su segunda final consecutiva.





56 total views, 56 views today