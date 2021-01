Funter El Salvador realiza conversatorio sobre la educación inclusiva en el país

Funter El Salvador realizó este miércoles 20 de enero el conversatorio Educando sin Barreras dedicada a la educación inclusiva de nuestro país.

“La educación es un derecho, lo digo con propiedad porque soy abogado, pero mas lo digo con propiedad porque soy salvadoreño y quiero un país de justicia para todos, donde todos podamos tener lo que nos merece, un salvadoreño debe tener la oportunidad sobre todo los niños y los jóvenes de poder educarse de poder transformarse, de no quedarse atrás”, expresó el abogado y periodista, Federico Zeledón.

La educación es una herramienta mas valiosa de la transformación social y pues ess importante para todas las demás culturales para que nos podamos acomodar a las normas de convivencia, también la educación es un derecho constitucional driblado en el art. 35 en la constitución de la república”, afirma la directora y presentadora de “Ahuachapán sin barreras”, Wendy Caishpal.

Garantizar la educación de los sectores de niñas/os y adolescentes, es una de las mejores apuestas que los gobiernos deben de hacer, pues un pueblo empoderado aporta cada uno desde su grupo o sector para el crecimiento económico corporal social y político para nuestro pais, agregó Caishpal.

Con respecto a las barreras que impiden a niños y niñas con discapacidad a la educación del país, Caishpal, menciona: “pues existen muchas barreras, pero en cuestiones de educación, la barrera del entorno y son esos factores externos que hacen referencia a los lugares, por ejemplo yo con la experiencia de campo en donde e identificado lugares donde no hay acceso al transporte público, donde no, ni siquiera mi silla de ruedas podemos llegar ni a pie, en donde me han cargado cerca de media hora poder llegar a los lugares donde vive la gente con discapacidad”.

Otras barreras que menciona son las arquitectónicas, con las escuelas porque no tienen rampas de acceso, baños accesibles ya que las personas con discapacidad tienen necesidades diferentes.

Por su parte la abogada y directora de la Asociación Caminamos Cristina Herrera, expresa: “la palabra inclusiva viene a sumarse a lo que ya existe por derecho constitucional que la educación es inherente a la persona humana, es un derecho fundamental, con el paso del tiempo todas estas teorías sobre el tema de la exclusión, diversidad, falta de oportunidades y falta de acceso obligo a que los organismos internacionales a los países a sumarse y crear esos instrumentos para garantizar que todas las personas seamos tratadas por igual”.

En cuanto a las barreras, Cristina Peña destacó: “la primera barrera que siento yo es que los papás lleven a las escuelas porque todavía hay papas que dejan en sus casas a los niños con alguna discapacidad porque no aceptan la discapacidad de sus hijos porque no hay un seguimiento desde que nace el niño por parte de los hospitales ya sea público o privado, un seguimiento para darle esa atención psicológica para los padres”.