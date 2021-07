FUSALMO y organizaciones lanzan campaña “Jóvenes: Si+ Apostando al Desarrollo”

Por: Fredy Ortiz

Fundación Salvador del Mundo FUSALMO en conjunto con la Asociación Fe y Alegría, Cooperación Alemana GIZ, entre otras organizaciones, realizaron este 30 de junio el lanzamiento de la campaña “Jóvenes: Si+ Apostando al Desarrollo”, con el proyecto Promoción del empleo, que consiste en la formación y capacitación para jóvenes en riesgo de vulnerabilidad y contribuir a la prevención de la violencia que afecta a Centroamérica.

Según los representantes las instituciones y empresas se unen con esfuerzos para un mismo fin y buscar la apertura de oportunidades laborales para los jóvenes salvadoreños con el objetivo principal de promover una percepción mas integradora e inclusiva del talento de las personas jóvenes que viven en barrios y colonias estigmatizadas económica y socialmente en nuestro país.

“Este tipo de actividades que estamos haciendo ahora con la campaña “Jóvenes: Si+ Apostando al Desarrollo” que iniciamos en el 2020 con el tema de la pandemia que nos sorprendió a todos y empezamos a ver las dificultades que teníamos para generar oportunidades a los jóvenes dijimos y ¿hoy que hacemos? Y nos metimos más al sector privado y de esa manera generar más oportunidades a ellos”, manifestó el director ejecutivo de FUSALMO, Nelson Cruz.

De acuerdo a los representantes, a través de la campaña se busca ´posicionar a las personas jóvenes capaces de facilitar cambios y procesos de innovación dentro de las empresas para su mejora continua, eficacia y eficiencia.

“Cuando nosotros no hacemos algo como Fe y Alegría en beneficio en la producción de los derechos humanos, a la educación, al trabajo y a la justicia igual de buena y mucho más fortalecida igual que FUSALMO, obviamente no tenemos porque decir no, a esta alianza tan importante que tenemos y esperamos que nuestro compromiso como Fe y Alegría no sea la primera ni la última vez que estemos acá con las demás instituciones” dijo el director general de Fe y Alegría, Alejandro Cerón.

“Como cooperación alemana lo que buscamos y creemos fuertemente es que sumamos los esfuerzos con las empresas y otras instituciones”, expresó la directora del programa CaPaz, Felicitas Esser.

También destacar que la Fundación Calleja se une a esta campaña para sumar esfuerzo con las diferentes organizaciones con el fin de generar oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad de diferentes zonas del país para que tengan acceso a oportunidades laborales.