Gasolinas y diésel tendrán aumento de $0.05 por galón en esta nueva quincena

ElSalvador–La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), anunció este lunes una nueva actualización en los precios de referencia de los combustibles, los cuales registrarán un incremento de $0.05 por galón a partir del martes 25 de noviembre y se mantendrán vigentes hasta el 8 de diciembre de 2025.

El aumento aplica para los tres tipos de combustible: gasolina superior, gasolina regular y diésel bajo en azufre. Con esta modificación, los precios reflejan el primer ajuste al alza en casi dos meses, después de un periodo de estabilidad que se prolongó durante la quincena anterior.

De acuerdo con la DGEHM, la gasolina superior tendrá un precio de referencia de $3.85 por galón en la zona central del país, $3.86 en el occidente y $3.89 en el oriente. Por su parte, la gasolina regular se venderá a $3.55, $3.56 y $3.59 en esas mismas regiones, respectivamente.

En el caso del diésel bajo en azufre, el galón costará $3.41 en la zona central, $3.42 en el occidente y $3.46 en el oriente, según la tabla oficial de precios publicada por la institución.

El último incremento registrado en los combustibles fue el 30 de septiembre, cuando los precios subieron entre $0.03 y $0.05. Desde entonces, las actualizaciones quincenales habían mantenido los valores estables o incluso con ligeras reducciones. Entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre, por ejemplo, los precios disminuyeron entre $0.05 y $0.06 por galón, mientras que del 11 al 24 de noviembre no se reportaron cambios.

Aunque la Dirección no especificó las causas exactas del nuevo aumento, la variación podría relacionarse con el comportamiento internacional del petróleo. A mediados de noviembre, el precio del crudo intermedio de Texas (WTI) registró una reducción de 4.18 %, cotizándose en $58.49 por barril, lo que ha generado cierta inestabilidad en los mercados energéticos.

El precio de los combustibles en El Salvador se determina tomando como referencia los movimientos del mercado internacional y los costos logísticos de importación. Estos ajustes se realizan cada quince días con el fin de reflejar las condiciones reales del mercado global.

La DGEHM recordó que los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 8 de diciembre, cuando se publique la siguiente actualización quincenal, con base en la evolución del mercado del petróleo y sus derivados.

