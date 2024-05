Tras dar pistas a sus seguidores en redes sociales, la artista internacional Tokischa ha anunciado oficialmente su gira «Naci Perra Pride Tour» en celebración del Mes del Orgullo LGBTQ+. Con un concepto completamente nuevo, la gira de 15 ciudades comienza el jueves 30 de mayo en San Diego, California, antes de recorrer los EE.UU. con paradas en ciudades importantes como Los Ángeles, Miami y Nueva York, para terminar en Hollywood, Florida, el 30 de junio.

Durante el Mes del Orgullo LGBTQ+, Tokischa se presentará en prestigiosos festivales como LadyLand Festival, Toronto Pride y LA Pride 2024 In The Park. Como firme activista de la comunidad LGBTQ+, su participación resalta su dedicación a la inclusión y la igualdad. Conocida por su estilo sin censura y auténtico, la próxima gira de Tokischa dejará sin duda un impacto duradero al conectar con públicos diversos y elevarlos durante las celebraciones del Mes del Orgullo LGBTQ+. Preparándose para actuar en algunos de los mayores festivales del país, Tokischa está lista para ofrecer actuaciones atrevidas, innovadoras y sin complejos en celebración de la comunidad LGBTQ+.

Después de dos años cautivando al público alrededor del mundo, este anuncio llega tras la gran final del «PPL Presidente Tour» en Santo Domingo, San Carlos, donde Tokischa colaboró con Boiler Room para brindarle algo especial a su isla natal. El concierto, que tuvo invitados especiales como La Perversa, Meloso, Químico Ultra Mega, y Yailin La Más Viral, contó con miles de asistentes que pudieron celebrar el regreso a casa de Tokischa y el final de un capítulo en su carrera, mientras comienza una nueva era. Con un espectáculo completamente nuevo, Tokischa se prepara para ofrecer una experiencia diferente y electrizante a más de 200.000 personas a lo largo de la gira, dejando al público con ganas de más.

Las recientes colaboraciones de Tokischa la han impulsado hacia un mayor reconocimiento, acercándose sin esfuerzo a públicos diversos. Tokischa se unió a Sevdaliza y Villano Antillano para «Ride or Die, Pt. 2», que está causando sensación a nivel mundial y escalando posiciones en la lista Top Songs de Spotify Global. Asimismo, el video musical de «Daddy», en colaboración con Sexyy Red, ha acumulado más de 2 millones de visitas en YouTube, lo que demuestra su creciente influencia más allá de su público inicial. Añadiendo otra dimensión a su repertorio artístico, Tokischa se aventuró recientemente en el mundo del cine con su aparición junto al productor ganador del GRAMMY Tainy en «Jalo!», uno de los temas incluidos en el EP «Rebel Moon – Songs of the Rebellion», banda sonora de la película de ciencia ficción “Rebel Moon”.

Compartir esta nota