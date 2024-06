Gobierno pone en marcha plan estratégico para atender emergencias durante la alerta amarilla por lluvias 

El Gobierno puso en marcha un plan estratégico para proteger la vida y el patrimonio de la población ante el pronóstico de lluvias intensas que se esperan a partir del fin de semana, está preparado para atender cualquier emergencia que pueda generarse en el territorio.

Hoy, el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera; junto con el titular del Viceministerio de Transporte VMT, Nelson Reyes; y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial El Salvador), Alex Beltran, informaron del plan de atención de emergencias, como parte de la alerta amarilla declarada en las últimas horas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

“Vamos a desplegar a más de 3,000 personas y aproximadamente 1,000 maquinarias, desde el occidente hasta el oriente”, informó el titular de Obras Públicas y añadió que estarán desplegadas en 64 planteles, a fin de responder de forma inmediata a cualquier incidencia.

Comunicó que las acciones están dirigidas a actividades preventivas, mitigación de riesgos y para la atención de emergencias. Una de las zonas donde se pondrá especial énfasis es en la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, actualmente está intervenida y donde, además, están desarrollándose labores de prevención.

“Vamos a tener microbuses en lugares donde sabemos que se pueden dar inconvenientes, como el sector de El Coro, Nueva Israel, Ilopango, Soyapango. También, en el oriente del país, como en el sector de La Canoa y Puerto Parada, para poder movilizar, junto con Protección Civil, a cualquier persona que pueda tener un inconveniente”, detalló.

El titular del Fovial, indicó que durante las últimas semanas han sido atendidas un poco más de 126 emergencias, más del 50 % por árboles o ramas caídas. El resto han sido pequeños deslizamientos, derrumbes y movimientos de algunos separadores y postes, productos de accidentes, que ha permitido recolectar más de 1,4000 metros cúbicos de escombros.

“Además, tendremos 14 microplanteles que van a estar instalados en las principales carreteras, donde habrá personal las 24 horas del día, para tener presencia instantánea en el lugar y atender emergencias. Exhortar a la población a atender todas las indicaciones de las instituciones, no arriesgarse, no salir si no es necesario”, remarcó.

