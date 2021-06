Grupo GrandBay Paper and Care Products anuncia ampliación de su planta en Guatemala

El grupo GrandBay Paper and Care Products, anuncia una nueva ampliación de su planta en Guatemala, con la que logra una capacidad de producción en más de 60 mil toneladas, gracias a la instalación del molino, “State of the Art”.

Con la inversión de la instalación del molino, el cual cuenta con las últimas tecnologías que en materia de fabricación de papel se encuentran en el mercado, permite colocar a GrandBay Papelera Internacional como la empresa papelera con mayor capacidad de producción en centroamericana y una de las primeras de Latinoamérica, alcanzando las 130 mil toneladas al año.

“Asimismo, se instalarán tres líneas convertidores de alta tecnología para la realización de producto terminado. En adición a esas inversiones, para ampliar nuestra capacidad de producción, se habilitará una planta de energía eléctrica solar a lado de nuestras instalaciones, proyecto que será realizado con el apoyo de una empresa especializada en energía renovable y que nos ayudará a reducir nuestra huella de carbono de manera significativa.

Todos esos proyectos sumarán cerca de $ 70 millones de inversión en nuestra planta ubicada en la región de Oriente, Río Hondo, Zacapa, Guatemala y generaran cientos de nuevos empleos adicionales en la región”, dijo el CEO de GranBay Paper and Care Products, Antonio Bruni.

Además, se espera que el nuevo molino y las distintas líneas de conversión de producto inicien operaciones en el último trimestre del 2022, y genere importantes nuevos empleos.

El grupo, GrandBay Paper and Care Products, tiene presencia en más de 25 países: Centroamérica, el Caribe y Países Andinos a través de sus distintas marcas de higiene personal Suave Gold, Rosal, Nube Blanca, Unico, Delux, White Cloud, Soft and Pretty, Soft Weave, Santisu Professional, Baby Dreams, Pequitas, Suave Active Care, y Rely.

Fuente: Grupo GrandBay Paper and Care Products

