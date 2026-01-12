Guatemala en alerta por brote de sarampión y suspende clases en Sololá

Día a Día News

Guatemala–El Ministerio de Salud Pública de Guatemala confirmó cinco casos de sarampión en el país, lo que ha llevado a activar una Alerta Roja Institucional en el departamento de Sololá. La medida responde al riesgo de expansión del virus, tras detectarse contagios en personas que asistieron a un evento religioso masivo en Santiago Atitlán, donde participaron más de dos mil personas.

Las autoridades guatemaltecas de salud identificaron el primer caso en un ciudadano salvadoreño que acudió al encuentro religioso en diciembre de 2025. Posteriormente, las investigaciones epidemiológicas permitieron confirmar otros contagios, lo que encendió las alarmas regionales. El Ministerio notificó la situación mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional e inició acciones de rastreo y vacunación preventiva.

La Dirección Departamental de Educación de Sololá anunció la suspensión de las actividades presenciales en centros escolares del sector público, privado y cooperativo, incluyendo la inauguración del ciclo escolar 2026. Las clases se desarrollarán de forma virtual hasta nuevo aviso, para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de propagación del virus entre la comunidad educativa.

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, puede transmitirse por el aire incluso minutos después de que una persona infectada abandona un espacio cerrado. Los síntomas suelen aparecer entre una y tres semanas después de la exposición y comienzan con fiebre alta, tos seca, congestión nasal, ojos irritados y una erupción rojiza que se extiende desde el rostro hacia el resto del cuerpo.

El Ministerio de Salud recordó que la vacunación es la principal herramienta de prevención y reiteró su llamado a la población a mantener al día el esquema de inmunización, especialmente en los niños. La vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) está disponible en todos los centros de salud y ofrece una protección duradera.

Aunque la mayoría de los casos se resuelven sin complicaciones, el virus puede provocar neumonía, encefalitis y, en casos graves, la muerte. Estas complicaciones son más frecuentes en personas no vacunadas o con sistemas inmunológicos debilitados.

La confirmación de contagios en Guatemala se suma a los brotes reportados recientemente en otros países de la región, lo que ha reactivado las medidas de control epidemiológico en fronteras y puntos de ingreso. Las autoridades insisten en que la vigilancia y la vacunación son esenciales para evitar que el virus recupere terreno después de décadas de control.

“El sarampión sigue siendo una amenaza cuando bajamos la guardia”, señaló un vocero de Salud, al confirmar que el monitoreo continuará en las zonas donde se detectaron los casos.

Con las clases suspendidas, las brigadas de vacunación activadas y la alerta sanitaria vigente, Guatemala enfrenta uno de los desafíos epidemiológicos más serios de los últimos años en materia de enfermedades prevenibles.

