Guatemala

Capturan a salvadoreño por trasladar afrecho de trigo sin documentos en Guatemala

Ene 12, 2026 #Captura, #Contrabando, #Guatemala, #PNC, #Salvadoreño, #Trigo

Día a Día News

Guatemala–La División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) de la Policía Nacional Civil de Guatemala desarrolló varios operativos en distintos departamentos del país, que dejaron como resultado la captura de dos personas y el decomiso de productos de contrabando.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el puerto de Santo Tomás de Castilla, ubicado en Puerto Barrios, Izabal, donde fue detenido José “N”, de 38 años, de nacionalidad salvadoreña. Las autoridades incautaron 460 sacos de afrecho de trigo valorados en 6,054.75 dólares, ya que el detenido no presentó la documentación que acreditara la nacionalización del producto.

En otro punto del país, en el municipio de Melchor de Mencos, Petén, se decomisaron 30,000 cigarrillos introducidos ilegalmente.

Además, en un control vehicular instalado en el kilómetro 112 de la carretera CA-1, en Jutiapa, agentes de DIPAFRONT aprehendieron a Ángela “N”, de 49 años, quien tenía vigente una orden de captura por el delito de lavado de dinero u otros activos.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil de Guatemala, hasta diciembre de 2025 más de 90 salvadoreños habían sido detenidos en ese país por diversos delitos. De ellos, 46 fueron entregados a las autoridades salvadoreñas, mientras que el resto continúa bajo custodia en territorio guatemalteco.

