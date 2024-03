Habla del amor sin restricciones 

Godie Souza estrenó “Tabú”, una canción que escribió inspirada en la libertad, pues considera que a través de ella invita a las personas a amar sin restricciones. Además, el tema pop urbano cuenta con un videoclip que grabó en Yecla, municipio de España y que se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Tras el lanzamiento, el joven artista habló de cómo creó la canción y dio más detalles. “La idea inicial surgió en 2018 con Xxlong, productor y amigo con quien hice mis primeras canciones. Pero solo hasta hace un año se pudo retomar los arreglos del instrumental con mi productor colombiano Eddanlo”.

Mientras tanto, la grabación, mezcla y masterización estuvo a cargo de Neim, el productor español del cantante.

Sobre sus futuros proyectos musicales, Godie Souza espera lanzar en otoño de este año su próximo álbum.

Godie Souza, un artista independiente con un talento heredado

Aunque fue a los 13 años que Diego Iván Medranda Rengifo, nombre real del cantante, escribió su primera canción, fue en septiembre de 2013 que se lanzó oficialmente a la industria musical con el estreno de su primer tema, titulado «Repeat The Music».

Entre las 14 canciones de su repertorio, la que más ha tenido receptividad es «Playa, Brisa y Mar (Remix)» que estrenó en 2017.

Cabe destacar que Godie Souza reside en España desde 2019 y, tal y como lo contó, ha sido una experiencia bastante retadora.

“No ha sido nada fácil, creo que toda la comunidad inmigrante entenderá a lo que me refiero, pero a pesar de lo difícil, y de llevar casi cinco años sin ver a mi familia, he descubierto lo fuerte que puedo llegar a ser. Después de haberme enfrentado y superado tantos desafíos que la vida me puso y, los que vendrán, aún así sigo haciendo música. La resiliencia es el mayor descubrimiento en mí, que me ha dado esta experiencia de estar fuera de mi país”, finalizó.