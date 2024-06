Halloween Time y Plaza de la Familia,regresan a partir del 23 de agosto de 2024

Available for the first time as a daily offering during the 2024 Halloween season at the Disney Theater in Disney California Adventure Park in Anaheim, Calif., the interactive “Mickey’s Trick and Treat” show will encourage younger guests to join in a not-so-scary sing and dance-along with Mickey Mouse and Minnie Mouse. The offering will include colorful projections and a lively host dressed as a mad scientist. (Disneyland Resort)

Los días soleados del verano pronto darán paso al otoño cuando Disneyland Resort reciba el inicio de la temporada más hechizante el próximo 23 de agosto. Halloween Time at Disneyland Park in Anaheim, Calif., will bring frightfully fun experiences to guests. From transformed Halloween-themed attractions, and sightings of favorite Disney characters and villains, to seasonal décor, festive merchandise and delightfully delicious treats, there will be family-friendly fun for every ghoul or goblin to enjoy at the Disneyland Resort. (Richard Harbaugh/Disneyland Resort) Los visitantes de todas las edades podrán disfrutar del regreso de eventos favoritos y de nuevas

delicias, desde sustos juguetones y diversión terroríficamente familiar hasta celebraciones que rinden

homenaje a tradiciones eternas y vínculos entrañables. Del 23 de agosto al 31 de octubre de 2024 un hechizo espectacular se expande por Disneyland

Resort con Halloween Time conjurando decoración típica de la temporada, atracciones temáticas de

Halloween, entretenimiento encantador, un sinfín de delicias especiales y mucho más. En Disneyland

Park, Mickey Mouse y sus amigos se vestirán para la ocasión y debutarán nuevos disfraces para la

celebración de Halloween con más diversión y no tan escalofriante para toda la familia ya que

“Mickey’s Trick and Treat” debuta en Disney California Adventure Park por primera vez durante el día. Oogie Boogie Bash will return in 2024. Disney California Adventure Park will throw family-friendly Halloween parties including immersive treat trails, rare character sightings and unique entertainment. For this spirited occasion, guests are invited to dress up in their favorite Halloween costumes. For additional Disneyland Resort limited-time seasonal event dates, visit DisneyParksBlog.com. (Richard Harbaugh/Disneyland Resort) Los espíritus y los mortales inocentes podrán disfrutar del regreso de Haunted Mansion justo antes

del inicio del otoño, cuando se transforme en la divertidamente macabra Haunted Mansion Holiday.

Debido a la continua reimaginación de la atracción, Haunted Mansion Holiday solo estará disponible

a través de la fila de espera virtual. Del 23 de agosto al 2 de noviembre de 2024, Plaza de la Familia en Disney California Adventure

Park, que incluye las canciones e historias amadas de “Coco”, la película de Pixar Animation Studios

ganadora del Premio de la Academia®, celebra el espíritu del Día de los Muertos con gastronomía

mexicana deliciosa y decoraciones encantadoras, así como música entrañable y actividades de

entretenimiento que rinden homenaje a los lazos familiares y a las tradiciones legendarias que son el

corazón de la fiesta. El conmovedor espectáculo de este año celebrará a ”Coco” con un nuevo

nombre e historia, así como un vestuario completamente rediseñado. Inspired by the traditions of Día de los Muertos, Plaza de la Familia will bring music, vibrant décor, festive foods and exciting live entertainment to Paradise Gardens at Disney California Adventure Park, in Anaheim, Calif., from Aug. 23 through Nov. 2, 2024. Guests will be able to encounter the hand-animated figure of Miguel from Disney and Pixar’s “Coco.” (Richard Harbaugh/Disneyland Resort) Compartir esta nota Navegación de entradas