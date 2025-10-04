Hansi Flick sobre Lamine Yamal: “No está bien y no sé si llegará al Clásico”

Día a Día News

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este viernes que Lamine Yamal no estará disponible para el partido de este domingo ante el Sevilla FC y admitió que no sabe si podrá contar con él para el Clásico frente al Real Madrid, programado para el 26 de octubre. El técnico insistió en que su prioridad es proteger la salud del joven delantero.

“Se ha sentido bien, si no, no habría jugado contra el PSG. Hoy está mejor, pero no está bien”, explicó Flick en rueda de prensa. El técnico detalló que habló con el futbolista para definir cómo ayudarle en su recuperación y subrayó la importancia de dosificar su carga de trabajo. “Es mi responsabilidad darle los minutos correctos cuando vuelva. Tiene una calidad increíble con el balón, pero necesitamos que esté bien también sin él”, añadió.

El alemán aclaró que la lesión de Yamal no es de tipo muscular, por lo que su evolución será paulatina. “No sabemos cuándo volverá. No es una lesión fácil. Podrían ser dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará para el Clásico. Trabajará paso a paso en la recuperación”, señaló.

Flick recordó que el problema físico del jugador surgió tras el último parón internacional y volvió a insistir en la necesidad de cuidar a sus futbolistas. “Quiero proteger a mi jugador. Lo que pasó ya quedó atrás, son cosas que ocurren en el fútbol. No me arrepiento de mis palabras, fue mi forma de decir que hay que detenerse a pensar en los jugadores”, dijo en referencia a sus críticas hacia el seleccionador Luis de la Fuente y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El técnico también se refirió a la convocatoria de Marc Bernal con la selección Sub-21. “Es una situación difícil. Viene de una lesión grave y todavía no está al mismo nivel físico que antes. Tenemos que cuidarle, y la federación también debe hacerlo”, advirtió.

Sobre el partido ante el Sevilla, Flick destacó la importancia de reaccionar tras la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. “Queremos ganar los tres puntos. Todos estamos decepcionados por la derrota, pero debemos ser inteligentes y aprender de ello. Sevilla es un rival muy agresivo y con el apoyo de su afición será un partido complicado”, afirmó.

El técnico alemán también habló sobre la gestión del desgaste físico de los jugadores internacionales. “Es parte de la vida de un buen futbolista. Cuando eres bueno, juegas con tu selección. Lo importante es manejarlo bien, tanto desde los clubes como desde las federaciones”, apuntó.

En cuanto a los ajustes tácticos, Flick explicó que el Barcelona mantiene su apuesta por la presión alta. “Presionar al rival es crucial para nosotros. Si no hay presión sobre el balón, no podemos mantener la línea tan alta. Hemos mejorado en los últimos partidos, pero hay que seguir entrenándolo a diario”, señaló.

Por último, el entrenador repasó su célebre frase “el ego mata al éxito” y aclaró que se refería no solo a los jugadores, sino también al cuerpo técnico, al club y a los aficionados. “Todos tenemos hambre de títulos. Cada victoria nos devuelve confianza. La derrota ante el PSG fue dura, pero debemos seguir pensando en positivo”, concluyó.

